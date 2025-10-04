Trump: Kriget kan vara nära ett slut

”Vi kommer att samarbeta till fullo med presidenten och hans team för att avsluta kriget”, skriver premiärminister Netanyahus stab enligt israeliska medier.

Beskedet kommer sedan Hamas sagt sig redo att släppa gisslan – och Donald Trump därefter för första gången krävt att Israel slutar att bomba Gaza.

Även militären har instruerats att förbereda för den första fasen i Trumps plan, rapporterar The Times of Israel med hänvisning till ett uttalande från armén. Under natten mot lördagen rapporterade flera israeliska medier att militären beordrats att pausa ”erövringen” av Gaza stad efter Trumps uppmaning.

Barn dödade

Från Gaza kommer dock rapporter om fortsatta explosioner och artilleribeskjutning. Enligt Gazas civilförsvar har Israel fortsatt sina angrepp mot bland annat Gaza stad, trots Trumps uppmaning.

Det var en väldigt våldsam natt, säger civilförsvarets talesman Mahmud Bassal till AFP och uppger att minst ett 20-tal bostäder förstörts i israeliska flyganfall och artilleribeskjutning.

En sjukhuskälla i södra Gaza säger till Al Jazeera att två barn dödats i en attack mot tältlägret i al-Mawasi, som Israel utsett till en så kallad “säker zon”.

Sent på fredagen meddelade Hamas att de är redo att släppa hela gisslan i Gaza samt inleda omedelbara förhandlingar om ”detaljerna” i avtalet. De godkände även planerna på att låta ett oberoende, teknokratiskt styre ta över i Gazaremsan.