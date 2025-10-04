Dagens PS
Konflikter

Trump: Kriget kan vara nära ett slut

Kriget kan vara nära slut i Gaza
Donald Trump och Benjamin Netanyahu under ett möte i Vita huset i förra veckan. (Foto: Evan Vucci/AP/TT)
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 04 okt. 2025Publicerad: 04 okt. 2025

Israel förbereder sig för det första steget i Donald Trumps Gazaplan, uppger premiärminister Benjamin Netanyahu. Kriget är ”mycket nära” att ta slut, hävdar USA:s president. Men från Gaza rapporteras en våldsam natt.

”Vi kommer att samarbeta till fullo med presidenten och hans team för att avsluta kriget”, skriver premiärminister Netanyahus stab enligt israeliska medier.

Beskedet kommer sedan Hamas sagt sig redo att släppa gisslan – och Donald Trump därefter för första gången krävt att Israel slutar att bomba Gaza.

Även militären har instruerats att förbereda för den första fasen i Trumps plan, rapporterar The Times of Israel med hänvisning till ett uttalande från armén. Under natten mot lördagen rapporterade flera israeliska medier att militären beordrats att pausa ”erövringen” av Gaza stad efter Trumps uppmaning.

Barn dödade

Från Gaza kommer dock rapporter om fortsatta explosioner och artilleribeskjutning. Enligt Gazas civilförsvar har Israel fortsatt sina angrepp mot bland annat Gaza stad, trots Trumps uppmaning.

Det var en väldigt våldsam natt, säger civilförsvarets talesman Mahmud Bassal till AFP och uppger att minst ett 20-tal bostäder förstörts i israeliska flyganfall och artilleribeskjutning.

En sjukhuskälla i södra Gaza säger till Al Jazeera att två barn dödats i en attack mot tältlägret i al-Mawasi, som Israel utsett till en så kallad “säker zon”.

Sent på fredagen meddelade Hamas att de är redo att släppa hela gisslan i Gaza samt inleda omedelbara förhandlingar om ”detaljerna” i avtalet. De godkände även planerna på att låta ett oberoende, teknokratiskt styre ta över i Gazaremsan.

Splittring om avväpning

Donald Trump välkomnade Hamas besked och krävde – i vad israeliska medier kallar ett ”chockerande” Truth Social-inlägg – att Israel omgående upphör med bombningarna av Gaza.

Vi är väldigt nära att avsluta kriget, sade Trump i sitt videouttalande.

Trumps plan fastslår att samtliga i gisslan, levande och döda, ska återbördas inom 72 timmar efter att en överenskommelse nåtts. Timmarna efter Hamas positiva besked uppgav dock en Hamasledare till Al Jazeera att tidsramen är ”orealistisk”.

Hamas har inte heller kommenterat kravet på avväpning, som avtalet stipulerar och Israel länge krävt. Enligt källor till The Wall Street Journal är rörelsen djupt splittrad i avväpningsfrågan.

Israel förbereder sig nu för omedelbara återupptagna förhandlingar, rapporterar det israeliska public service-bolaget Kan. Enligt uppgifterna hålls den första rundan kommande dagar i Egypten, där bland andra USA:s Mellanösternsändebud Steve Witkoff väntas närvara.

Fakta: Trumps fredsförslag

Det förslag som USA:s president Donald Trump har lagt fram för fred i Gaza består av 20 punkter.

De arbetades fram i samråd med flera tongivande länder från den arabiska och muslimska världen. Trump träffade sedan Israels premiärminister som godtog förslaget, med vissa detaljändringar.

Förslaget stipulerar framför allt ett omedelbart slut på kriget, frigivning av all gisslan som hålls av Hamas, oberoende distribution av nödhjälp till Gazas befolkning, ett stegvis tillbakadragande av Israels militär och en avväpning av Hamas.

Efter det ska ett teknokratiskt övergångsstyre ta vid, med internationella styrkor på plats och med ett styrande råd där Donald Trump är ordförande. Gaza ”ska vara en avradikaliserad terrorfri zon som inte utgör ett hot mot sina grannar” och byggas upp igen ”till förmån för Gazas befolkning”.

