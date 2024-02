Kärnvapenmissil hittad i död mans garage

Det visade sig att en man i staden köpt en gammal missil av ett dödsbo. När han sedan själv dog ringde hans granne till National Museum of the U.S. Air Force för att fråga om raketen kunde doneras. Museet ringde polisen som åkte till garaget och undersökte saken.

Där hittade de en Douglas AIR-2 Genie, en jaktraket från 1950-talet designad för att bära en 1,5-kilotons kärnstridspets och kunna slå ut en hel armada av bombflygplan med ett enda skott. Den enda gången en sådan raket skjutits var 1957, och den slutade tillverkas 1962.

Bombgruppen kunde snabbt bekräfta att raketen saknade bränsle och stridsspets, och således var helt ofarlig och incidenten kunde bedömas som “inte alls seriös”. Grannen fick behålla den så länge, han ville som sagt donera den.

“Vi tror att det kommer att ta lång, lång tid innan vi får ett nytt samtal som detta igen”, skriver Bellevue Police Department på den sociala medieplattformen X – en referens till Elton Johns låt “Rocket Man”.

Läs även: Här satsas åter på kärnvapen (Dagens PS)