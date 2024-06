Japan: För få föds – för många dör

Världen

Månens baksida – en framsida för Kina

Kina har länge strävat efter att bli en ledande rymdnation. Något som nu kan ha förverkligats med deras senaste rymdäventyr. Under tisdagen lämnade Kinas månlandare Chang’e-6 månens baksida. Under sin vistelse har den obemannade farkosten hunnit med två viktiga uppdrag: Att hissa Kinas flagga på månens baksida och att samla in historiens första jordprover från …