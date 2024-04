Finske presidenten om Ukraina: "Too little och too late"

Efter ett halvårs limbo och mycket käbbel kunde USA:s politiker i helgen äntligen komma överens om ett nytt stödpaket till Ukraina.

Landet kommer att få motsvarande 660 miljarder kronor för att kunna fortsätta hålla emot i kriget med Ryssland.

”Det är lätt att säga too little och too late, men jag tycker inte att det var too little eller too late”, säger Finlands president Alexander Stubb till Dagens Industri.

Läs mer: Paasikivi: “Moralboost för hela det ukrainska folket”. Dagens PS

Oroas av skräckscenariot

Oron för att Ukraina ska förlora kriget mot Ryssland redan till sommaren griper tag om allt fler i landet.

Detta var visserligen innan USA hade röstat igenom stödpaketet i lördags.

Att Ryssland skulle gå segrande ur kriget känner Stubb inte igen från sina samtal med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

ANNONS

“Jag tyckte mig inte känna på något sätt att han skulle ha varit desperat”, säger han.

Missa inte: Topparna varnar för krig och ekonomisk oro. Dagens PS