En mytomspunnen Ford GT på auktion

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 till salu på auktion. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 till salu på auktion. (Foto: Barett-Jackson)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Ford bryter nu mot en lång tradition genom att för första gången sälja en bil från sin privata historiska samling.

Det handlar om en sällsynt Ford GT Heritage Edition från 2006, som varit ett viktigt marknadsföringsfordon för företaget.

Intäkterna från auktionen, som hålls nästa år, ska användas för att restaurera och underhålla Fords omfattande samling av historiska bilar. Auktionen kommer ske på Barett-Jackson.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 som stått hos Ford. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 som stått hos Ford. (Foto: Barett-Jackson)

Fords unika arv rullar ut från valvet

Ford är i dag synonymt med prestanda, men så har det inte alltid varit. Under flera årtionden präglades märket, likt många andra biltillverkare, av stränga bränslestandarder, produktionsutmaningar och begränsad innovation.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 har en historik trots att den stått hos Ford i många år. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 har en historik trots att den stått hos Ford i många år. (Foto: Barett-Jackson)

I början av 2000-talet signalerade dock lanseringen av Ford GT en återgång till forna dagars sportbilsproduktion.

Den bil som nu ska säljas är en Heritage Edition med serienummer 003, vilket gör den till den tidigaste i sitt slag, och har fram till nu ägts av Ford själva. Nu säljer “Den blåa ovalen”, som Ford kallas, alltså denna unika bil från sitt eget valv.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 med en sexig inredning. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 med en sexig inredning. (Foto: Barett-Jackson)
Vad är det för bil som nu ska säljas?

Bilen är lackerad i Gulf Blue med orangea accenter, en hyllning till Fords framgångar i långloppet Le Mans. Under motorhuven sitter en kompressormatad 5,4-liters V8 som levererar cirka 550 hästkrafter och 678 newtonmeter i vridmoment.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 från Fords valv. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 från Fords valv. (Foto: Barett-Jackson)

Kraften skickas till bakhjulen via en sexväxlad manuell växellåda.

Från början använde Ford bilen i marknadsföringssyfte och för media, och den har sedan dess funnits kvar i företagets samling.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 med blå och orange lack som homage till Le Mans. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 med blå och orange lack som homage till Le Mans. (Foto: Barett-Jackson)

Trots historien – bilen är inte orörd

Den förste köparen, som betalar högst pris på Barrett-Jacksons Scottsdale Fall Auction 2025, får inte bara bilen. I köpet ingår ett äkthetsintyg från Ford och en originalbyggbok som dokumenterar dess montering.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. En unik bil som kommer göra sig bra i någons samling. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. En unik bil som kommer göra sig bra i någons samling. (Foto: Barett-Jackson)
Intäkterna kommer att gå till underhållet av Fords enorma personliga valv med bilar.

Man kan tro att denna GT har stått i ett museum under större delen av sitt liv, men den har faktiskt en del körhistorik. Vägmätaren visar 8 435 miles (cirka 13 575 kilometer), och den har minst två olyckor i sin CarFax-historik.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. Med snygga linjer som bara en Ford GT kan leverera. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. Med snygga linjer som bara en Ford GT kan leverera. (Foto: Barett-Jackson)

I ett fall var det en låghastighetskollision bakifrån, och vid ett annat tillfälle verkar den ha kört i en dikeskant, vilket skadade underredet. Båda incidenterna inträffade för nästan två årtionden sedan och har reparerats.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. Med en kompressormatad 5,4-liters V8 som levererar cirka 550 hästkrafter och 678 newtonmeter i vridmoment. (Foto: Barett-Jackson)
2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. Med en kompressormatad 5,4-liters V8 som levererar cirka 550 hästkrafter och 678 newtonmeter i vridmoment. (Foto: Barett-Jackson)

En del av Fords historia blir till salu

Oavsett dess lilla historik på vägen, får den nya ägaren utan tvekan en av de mest speciella Ford-bilarna som någonsin har lagts ut till försäljning för allmänheten. Att detta är den första bilen som någonsin säljs från märkets personliga valv gör det hela ännu mer lockande för samlare.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

