En mytomspunnen Ford GT på auktion

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Vad är det för bil som nu ska säljas?

Bilen är lackerad i Gulf Blue med orangea accenter, en hyllning till Fords framgångar i långloppet Le Mans. Under motorhuven sitter en kompressormatad 5,4-liters V8 som levererar cirka 550 hästkrafter och 678 newtonmeter i vridmoment.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 från Fords valv. (Foto: Barett-Jackson)

Kraften skickas till bakhjulen via en sexväxlad manuell växellåda.

Från början använde Ford bilen i marknadsföringssyfte och för media, och den har sedan dess funnits kvar i företagets samling.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3 med blå och orange lack som homage till Le Mans. (Foto: Barett-Jackson)

Trots historien – bilen är inte orörd

Den förste köparen, som betalar högst pris på Barrett-Jacksons Scottsdale Fall Auction 2025, får inte bara bilen. I köpet ingår ett äkthetsintyg från Ford och en originalbyggbok som dokumenterar dess montering.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. En unik bil som kommer göra sig bra i någons samling. (Foto: Barett-Jackson)

ANNONS

Intäkterna kommer att gå till underhållet av Fords enorma personliga valv med bilar.

Man kan tro att denna GT har stått i ett museum under större delen av sitt liv, men den har faktiskt en del körhistorik. Vägmätaren visar 8 435 miles (cirka 13 575 kilometer), och den har minst två olyckor i sin CarFax-historik.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. Med snygga linjer som bara en Ford GT kan leverera. (Foto: Barett-Jackson)

I ett fall var det en låghastighetskollision bakifrån, och vid ett annat tillfälle verkar den ha kört i en dikeskant, vilket skadade underredet. Båda incidenterna inträffade för nästan två årtionden sedan och har reparerats.

2006 Ford GT Heritage Edition is Production No. 3. Med en kompressormatad 5,4-liters V8 som levererar cirka 550 hästkrafter och 678 newtonmeter i vridmoment. (Foto: Barett-Jackson)

En del av Fords historia blir till salu

Oavsett dess lilla historik på vägen, får den nya ägaren utan tvekan en av de mest speciella Ford-bilarna som någonsin har lagts ut till försäljning för allmänheten. Att detta är den första bilen som någonsin säljs från märkets personliga valv gör det hela ännu mer lockande för samlare.

Missa inte:

ANNONS

Trots tuffare EU-krav: nya laddhybrider slipper skattesmäll. E55

Varning för bluff-SMS som ser ut att komma från Swish. News 55

Miljardsatsningen i Europa: Apple säkrar 650 megawatt. Realtid