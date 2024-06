Ekonomen: "Stora skulder? Inget att bry sig om"

Drömboende

Chilla Down Under: Australiens bästa hotellupplevelser

Ordet “chill” är synonymt med Australien, så gör som den inhemska befolkningen och ta det lugnt på semestern. Här är några resorter som hjälper till med den känslan. Ett besök Down Under inkluderar givetvis Sydney. Staden är känd för sina många stränder, där den kanske mest kända är Bondi Beach. Under vintermånaderna juni, juli och …