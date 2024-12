Dyr kopp – kaffepriset når rekord

Nu finns det risk att kaffeälskare sätter den ädla drycken i halsen.

På tisdagen sattes nämligen ett nytt rekord för terminpriset på kaffe.

Kaffe kan snart bli den nya lyxvaran.

Redan tidigare i år visade siffror från International Coffee Organization att kaffepriserna hade nått en 13-årig högsta nivå.

Det är kostnaderna i leverantörskedjorna som drar iväg sedan bland annat väder och klimat har förstört skördarna tidigare i år.

Kaffepriset når nytt rekord

På tisdagen sattes ett nytt rekord på de internationella råvarumarknaderna – där terminpriset på kaffe nu har nått sin högsta nivå någonsin, enligt BBC.

Under gårdagen steg priset på Arabicabönor, som står för största delen av den globala produktionen, till över 3,44 dollar per pund. Därmed forsätter prisökningen på den eftertraktade bönan som redan har dragit iväg med över 80 procent i år. Även Robustabönorna ökar i pris, och såg en ny toppnivå under hösten.