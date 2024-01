Därför flyr fler kineser till USA

Kraftig ökning

Under de första elva månaderna av 2023 påträffades mer än 31 000 kinesiska medborgare, av de myndigheter som bevakar den illegala invandringen till USA från Mexiko.

Även om det är lägre än antalet från USA-grannar som Mexiko, Venezuela och Guatemala så är det ändå en markant ökning.

Under det senaste decenniet, före 2023, var det i snitt cirka 1 500 kineser per år som försökte ta sig in i USA.

Frihet och framgång

De som flyr är dels människor som söker friheten, men också upplever att den ekonomiska standarden i Kina slutat växa.

I kombination med ett allt hårdare grepp från Xi Jinping och kommunistpartiet över alla delar av livet, röstar nu allt fler med fötterna.

ANNONS

Människor från Kina är nu den snabbast växande grupper bland dem som försöker ta sig in i USA, enligt en CNN-analys av uppgifter från brottsbekämpande myndigheter.

Fler via Ecuador

För många av migranterna börjar vägen till USA i Quito, Ecuador som ser fler kineser passera staden.

År 2022 dokumenterade Ecuador att cirka 13 000 kinesiska medborgare kommit till landet.

Under de första elva månaderna av 2023 steg antalet till över 45 000, bland annat eftersom kineser inte behöver visum för att komma in i Ecuador.

”Ekonomiska problem”

“Det är slående att så många gör den här farliga resan till Sydamerika och upp till USA när landet politiskt är mycket stabilt”, säger Victor Shih, chef för 21st Century China Center vid University of California San Diego.

“Det tyder på att en betydande del av befolkningen är i ekonomiskt svåra svårigheter”.

FN-data visar att antalet kineser som söker politisk asyl i USA och i andra länder stigit kraftigt under Xi Jinpings styre.

Från cirka 25 000 år 2013 har antalet ökat till fler än 120 000 globalt första halvåret 2023.

Läs även:

Kinesisk miljardär retar upp USA-politiker