Containerfartyg sänkt i Hormuzsundet – attackerna ökar kraftigt

Iran hävdar att fartyget exploderade efter att ha gått på en sjömina. Det finns dock inga oberoende belägg för den uppgiften, enligt säkerhetsföretaget Marisks.

Enligt Reuters har attackerna mot sjöfarten ökat kraftigt under de senaste tio dagarna. Även ett andra Singaporeflaggat containerfartyg, GFS Giselle, träffades och fick skador på skrovet. Besättningen klarade sig oskadd.

Utvecklingen visar att hotet inte längre är begränsat till oljetankrar, som tidigare varit primära mål. Även containerfartyg och torrlastfartyg hotas av attacker.

Oljeexporten pressas

Hormuzsundet är en central passage för den globala energimarknaden. Före kriget passerade omkring en femtedel av världens handel med olja och flytande naturgas genom sundet.

Enligt analysföretaget Kpler uppgick råoljeexporten genom Hormuz till i genomsnitt 8,5 miljoner fat om dagen under veckan som avslutades den 12 oktober. Det var nästan 40 procent under nivåerna före kriget.

Iran har uppgett att landet trappar upp angreppen som svar på USA blockad av iranska hamnar och skärpta sanktioner. Enligt uppgifter till Reuters använder Teheran också nya metoder för att angripa fartyg som passerar sundet.

Attackerna ökar risken för ytterligare störningar i energiflödena, men också för högre försäkringspremier och transportkostnader för rederier som trafikerar regionen.