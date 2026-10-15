Ett containerfartyg har sjunkit efter en attack i Hormuzsundet, och attackerna har ökat kraftigt senaste tiden. Enligt Reuters källor är det en medveten strategi för att pressa Donald Trump.
Containerfartyg sänkt i Hormuzsundet – attackerna ökar kraftigt
Det Singaporeflaggade containerfartyget GFS Pride sjönk efter att ha träffats av en okänd projektil och fattat eld under färd genom Hormuzsundet. Samtliga 21 besättningsmedlemmar evakuerades och inga personskador rapporterades, enligt Singapores sjöfartsmyndighet.
Iran hävdar att fartyget exploderade efter att ha gått på en sjömina. Det finns dock inga oberoende belägg för den uppgiften, enligt säkerhetsföretaget Marisks.
Enligt Reuters har attackerna mot sjöfarten ökat kraftigt under de senaste tio dagarna. Även ett andra Singaporeflaggat containerfartyg, GFS Giselle, träffades och fick skador på skrovet. Besättningen klarade sig oskadd.
Utvecklingen visar att hotet inte längre är begränsat till oljetankrar, som tidigare varit primära mål. Även containerfartyg och torrlastfartyg hotas av attacker.
Oljeexporten pressas
Hormuzsundet är en central passage för den globala energimarknaden. Före kriget passerade omkring en femtedel av världens handel med olja och flytande naturgas genom sundet.
Enligt analysföretaget Kpler uppgick råoljeexporten genom Hormuz till i genomsnitt 8,5 miljoner fat om dagen under veckan som avslutades den 12 oktober. Det var nästan 40 procent under nivåerna före kriget.
Iran har uppgett att landet trappar upp angreppen som svar på USA blockad av iranska hamnar och skärpta sanktioner. Enligt uppgifter till Reuters använder Teheran också nya metoder för att angripa fartyg som passerar sundet.
Attackerna ökar risken för ytterligare störningar i energiflödena, men också för högre försäkringspremier och transportkostnader för rederier som trafikerar regionen.
Iran vill pressa Trump?
De dagliga flödena av råolja är mycket volatila. Enligt Kpler passerade endast 3 miljoner fat råolja genom Hormuzsundet i måndags, medan 6 miljoner fat passerade sundet i fredags.
Reuters rapporterar också att flera källor uppger att Irans mål nu är att påverka det amerikanska mellanårsvalet genom fortsatta attacker.
”Syftet är att försvåra USA:s och dess allierades försök att pressa ner de globala oljepriserna”, säger en av källorna.
Beslutet att anta den nya strategin har fattats på högsta nivå inom Irans ledarskap och var fullt samordnat inom landets styrande system, enligt Reuters källor.
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