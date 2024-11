Centralbankerna: "Klimatmålen är inom räckhåll"

Man får leta ganska länge för att hitta optimister när det gäller klimatet – men de finns.

En av dem är NGFS, Network for Greening the Financial System. Det är ett samarbetsorgan för centralbanker och tillsynsmyndigheter över hela världen.

Arbetsuppgiften är att utveckla ”analysen av miljö- och klimatrelaterade risker i den finansiella sektorn”.

Från Sverige deltar Finansinspektionen och där redovisar man nu de nyligen publicerade och uppdaterade klimatscenarierna från NGFS.

”De uppdaterade scenarierna ger en detaljerad bild av möjliga klimatscenarier och deras potentiella effekter på ekonomier, finansmarknader och sektorer”, skriver FI.

Oväntat optimistisk

NGFS ger inte bara en detaljerad utan dessutom även en oväntat optimistisk bild av de globala möjligheterna.

”Att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer på ett ordnat sätt är inom räckhåll men det kräver betydligt mer intensiva insatser än vad som avgränsats i tidigare årgångar”, skriver NGFS.

Finansorganet konstaterar att de ekonomiska effekterna skiljer sig avsevärt mellan länder, regioner och ekonomiska sektorer men att ”nästan alla länder kommer att gynnas av att hålla den globala uppvärmningsnivån nära 1,5 graders-gränsen”.