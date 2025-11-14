Teslagrundaren Elon Musk får tuff kritik på X av författaren Joyce Carol Oates. I ett inlägg går hon till attack mot Musk och kallar honom “obildad”.
Bråket: ”Musk är obildad och okultiverad”
Mest läst i kategorin
"Vår klimatpolitik avgörs i Peking"
Alltmer av Europas klimatpolitik avgörs i Kina. Det är följden av att Kina tagit ledartröjan globalt inom grön teknologi, påpekar forskare. Kina har gått från att vara världens största utsläppare av växthusgaser till att även vara världsledande inom grön teknologi. Landet leder produktionen av solpaneler, batterier till elbilar och kritiska mineraler, sammanfattar Yle. ”Kina har …
Hela världen blickar mot solen – draghjälp från jätten
Det handlar om år, inte årtionden. Många nya länder blickar mot solen, och de satsar nu på solenergi med hjälp av Kina. Priset på solceller har fortsatt att rasa i takt med att världen bygger ut den hållbara energikällan. Kina satsar på solen Det är Kina som står bakom den snabba ökningen, landet satsar själv …
Frankrike anar oråd när Tysklands upprustning dundrar på
Relationen mellan Frankrike och Tyskland hade kunnat vara bättre. En balans som har funnits sedan andra världskriget rubbas nu när tyskarna ökar sin militära makt. Tyskland håller på att inta en ny roll som Europas ledande militära makt. Med massiva investeringar i försvaret och en snabbt växande vapenindustri lär det förändra den politiska tyngdpunkten i …
Ryska hotformuleringar skapar rubriker: Danmark nämns som mål
Danmark hamnar i fokus när cyberangreppen trappas upp inför valet och ryska aktörer markerar sin närvaro i den digitala konflikten Med bara några dagar kvar till kommun- och regionsvalen har Danmark hamnat i fokus för ett omfattande cyberangrepp. Flera danska kommuner rapporterar stora driftstörningar efter attacker som snabbt kopplats till den ryska hackergruppen NoName057(16). Gruppen …
Finlandsfärja för miljarder står stilla efter ”diabolisk tabbe”
Supermoderna färjor för miljarder kan inte tas i bruk. Beställaren glömde den mest grundläggande delen: en fungerande kaj. När de nya passagerar- och bilfärjorna Spirit of Tasmania IV och V beställdes från Rauma Marine Constructions i Finland sågs projektet som ett tekniksprång för trafiken mellan Australien och Tasmanien. I stället har det blivit en politisk …
Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som har synpunkter på hur han beter sig. Hans senaste fejd är mot prisbelönade författaren Joyce Carol Oates. 87 år gammal, berättar Svenska Dagbladet.
”Varför njuter han inte?”
Fejden började med att författaren skrev ett inlägg på X där hon går till hård attack mot Musk.
”Så märkligt att en så rik man aldrig lägger upp något som tyder på att han njuter av – eller ens är medveten om – det som praktiskt taget alla uppskattar: scener från naturen, en hund eller katt, beröm för en film, musik eller en bok (men jag tvivlar på att han läser)”, skriver Oates.
Läs mer: Elon Musk rasar – kritik mot vd:ns höga lön (Dagens PS)
Hon fortsätter i inlägget med och beskriver honom som helt ”outbildad och okultiverad”. Och fortsätter med ”De fattigaste människorna på Twitter kan ha tillgång till mer skönhet och mening i livet än den ”rikaste personen i världen”, avslutar hon sitt inlägg.
Det här fick Elon Musk att surna till. Ingen blev förvånad. Han har exempelvis tidigare gett sig på 31-årige finländaren Joni Askola i år. Finländaren hade kritiserat Musk och bland annat skrivit att Elon Musk ”håller snabbt på att bli den största spridaren av desinformation i mänsklighetens historia”. I gengäld blev finländaren kallad för ”efterbliven” av mångmiljardären.
Senaste nytt
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
”Pretentiöst dravel”
Mot Joyce Carol Oates använder han ett mustigt bildspråk. Elakt skulle många säga. Han kallar bland annat Oates för en ”lögnare” och ”inte en bra människa”. I ett annat inlägg fyller han på med: ”Att äta en påse sågspån skulle vara mer njutbart än att läsa Oates mödosamt pretentiösa dravel.”
Läs mer: Mama mia – mest onödiga kulturbråket någonsin? (Dagens PS)
Enligt Svenska Dagbladet har han sedan fortsatt fejden genom att på X svara på diverse filmkontons inlägg och hyllat diverse filmer. Som Man on fire.
Fick också beröm
Efter det här har Joyce Carol Oates skrivit ännu ett inlägg. Hon skrev så här, enligt SvD:
”Det var verkligen av ren nyfikenhet: varför en person med obegränsade resurser visar så lite uppskattning för – eller ens medvetenhet om – de saker som de flesta människor värderar som meningsfulla i livet”.
Hon fortsätter. Med lite beröm till Elon Musk för att han ändå släpper fram kritik mot honom på hans egen plattform:
”Det är vanligtvis inte en storsinthet som motsvarar den extremt icke-empatiska typen av person”, skriver hon.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Så luras ditt barn av bedragare
Bedrägeriförsöken mot barn och unga har ökat de senaste åren. Många av metoderna börjar i mobilen.? Redan i fjol slog Sparbanken larm om att bedrägeriförsöken mot barn ökar “Vi behöver därför tillsammans hjälpas åt för att sprida information om bedrägerier mot barn och unga vidare. Det är ett samhällsansvar som vi alla måste ta för …
Konjunkturen uppåt men inte jobben
Konjunkturläget i Sverige är betydligt bättre än för ett år sedan, enligt SCB:s konjunkturklocka. Men bilar, jobb och utrikeshandel släpar. Det är positiva siffror som kommer från statistikcentralen SCB i dag. Konjunkturläget har ”förbättrats betydligt” det senaste året, konstaterar man och lägger fram sin konjunkturklocka som bevisföring. SCB:s konjunkturklocka består av 14 ekonomiska indikatorer, varav …
Elbilarnas oväntade superduo – Volkswagen och Rivian går förbi alla tvivlare
Ett år efter starten överraskar Volkswagen och Rivian – deras gemensamma elbilsprojekt växer i rekordfart världen över. Ett år efter starten växer samarbetet mellan Volkswagen och Rivian i raketfart – över 1 500 ingenjörer arbetar nu med att bygga framtidens digitala bilhjärna. När Volkswagen och elbilstillverkaren Rivian slog sig ihop hösten 2024 var många skeptiska. …
Bråket: ”Musk är obildad och okultiverad”
Teslagrundaren Elon Musk får tuff kritik på X av författaren Joyce Carol Oates. I ett inlägg går hon till attack mot Musk och kallar honom "obildad". Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som …
"Vår klimatpolitik avgörs i Peking"
Alltmer av Europas klimatpolitik avgörs i Kina. Det är följden av att Kina tagit ledartröjan globalt inom grön teknologi, påpekar forskare. Kina har gått från att vara världens största utsläppare av växthusgaser till att även vara världsledande inom grön teknologi. Landet leder produktionen av solpaneler, batterier till elbilar och kritiska mineraler, sammanfattar Yle. ”Kina har …