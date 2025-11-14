Bråket: ”Musk är obildad och okultiverad”

Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som har synpunkter på hur han beter sig. Hans senaste fejd är mot prisbelönade författaren Joyce Carol Oates. 87 år gammal, berättar Svenska Dagbladet.

”Varför njuter han inte?”

Fejden började med att författaren skrev ett inlägg på X där hon går till hård attack mot Musk.

”Så märkligt att en så rik man aldrig lägger upp något som tyder på att han njuter av – eller ens är medveten om – det som praktiskt taget alla uppskattar: scener från naturen, en hund eller katt, beröm för en film, musik eller en bok (men jag tvivlar på att han läser)”, skriver Oates.

Hon fortsätter i inlägget med och beskriver honom som helt ”outbildad och okultiverad”. Och fortsätter med ”De fattigaste människorna på Twitter kan ha tillgång till mer skönhet och mening i livet än den ”rikaste personen i världen”, avslutar hon sitt inlägg.

Det här fick Elon Musk att surna till. Ingen blev förvånad. Han har exempelvis tidigare gett sig på 31-årige finländaren Joni Askola i år. Finländaren hade kritiserat Musk och bland annat skrivit att Elon Musk ”håller snabbt på att bli den största spridaren av desinformation i mänsklighetens historia”. I gengäld blev finländaren kallad för ”efterbliven” av mångmiljardären.