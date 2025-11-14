Dagens PS
Bråket: ”Musk är obildad och okultiverad”

Tesla
Elon Musk svarade Joyce Carol Oates på hennes kritik mot honom. Han kallade bland annat hennes litteratur för ”pretentiöst dravel”. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Teslagrundaren Elon Musk får tuff kritik på X av författaren Joyce Carol Oates. I ett inlägg går hon till attack mot Musk och kallar honom “obildad”.

Det tycks vara en vanlig taktik från Teslagrundaren Elon Musk att trycka dit den som kritiserar honom. Han är ofta snabb att gå till hård attack mot den som har synpunkter på hur han beter sig. Hans senaste fejd är mot prisbelönade författaren Joyce Carol Oates. 87 år gammal, berättar Svenska Dagbladet.

”Varför njuter han inte?”

Fejden började med att författaren skrev ett inlägg på X där hon går till hård attack mot Musk.

”Så märkligt att en så rik man aldrig lägger upp något som tyder på att han njuter av – eller ens är medveten om – det som praktiskt taget alla uppskattar: scener från naturen, en hund eller katt, beröm för en film, musik eller en bok (men jag tvivlar på att han läser)”, skriver Oates. 

Läs mer: Elon Musk rasar – kritik mot vd:ns höga lön (Dagens PS)

Hon fortsätter i inlägget med och beskriver honom som helt ”outbildad och okultiverad”. Och fortsätter med ”De fattigaste människorna på Twitter kan ha tillgång till mer skönhet och mening i livet än den ”rikaste personen i världen”, avslutar hon sitt inlägg.

Det här fick Elon Musk att surna till. Ingen blev förvånad. Han har exempelvis tidigare gett sig på 31-årige finländaren Joni Askola i år. Finländaren hade kritiserat Musk och bland annat skrivit att Elon Musk ”håller snabbt på att bli den största spridaren av desinformation i mänsklighetens historia”. I gengäld blev finländaren kallad för ”efterbliven” av mångmiljardären.

”Pretentiöst dravel”

Mot Joyce Carol Oates använder han ett mustigt bildspråk. Elakt skulle många säga. Han kallar bland annat Oates för en ”lögnare” och ”inte en bra människa”. I ett annat inlägg fyller han på med: ”Att äta en påse sågspån skulle vara mer njutbart än att läsa Oates mödosamt pretentiösa dravel.” 

Läs mer: Mama mia – mest onödiga kulturbråket någonsin? (Dagens PS)

Enligt Svenska Dagbladet har han sedan fortsatt fejden genom att på X svara på diverse filmkontons inlägg och hyllat diverse filmer. Som Man on fire.

Fick också beröm

Efter det här har Joyce Carol Oates skrivit ännu ett inlägg. Hon skrev så här, enligt SvD: 

”Det var verkligen av ren nyfikenhet: varför en person med obegränsade resurser visar så lite uppskattning för – eller ens medvetenhet om – de saker som de flesta människor värderar som meningsfulla i livet”.

Hon fortsätter. Med lite beröm till Elon Musk för att han ändå släpper fram kritik mot honom på hans egen plattform:

”Det är vanligtvis inte en storsinthet som motsvarar den extremt icke-empatiska typen av person”, skriver hon.

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

