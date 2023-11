Biden och Xi träffas – "planeten är stor nog för båda länderna"

Världen

Efter återhämtningen – nu krymper Japans ekonomi

Japans BNP minskade mer än väntat – nu är den ekonomiska återhämtningen efter pandemins svåra år hotad. Japans ekonomi krympte mer än väntat under tredje kvartalet, vilket är ett tecken på att landets återhämtning efter pandemin är skör. Det skriver Financial Times. Under första halvan av 2023 återhämtade sig den japanska ekonomin efter pandemins stålbad, …