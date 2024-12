3,8 miljoner döda av dålig luft

I Indien är luftföroreningar, som kan tränga in i lungor och blodomlopp, en stor hälsorisk.

Forskare från Karolinska institutet har nu undersökt kopplingen mellan små partiklar i luften och dödlighet under en tioårsperiod.

Studien heter Estimating the effect of annual PM2·5 exposure on mortality in India: a difference-in-differences approach och har publicerats i The Lancet Planetary Health.

I studien har forskarna tittat på data från mer än 600 distrikt I Indien mellan 2009 och 2019.

Forskarna har inriktat sig på skadliga luftföroreningar, definierade som partiklar vars didameter är mindre än 2,5 mikrometer, PM2.5.

8,6 procent högre dödlighet

”Vi fann att varje ökning av PM2.5-koncentrationen med 10 mikrogram per kubikmeter ledde till en 8,6 procent högre dödlighet”, säger Petter Ljungman, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Enligt studien kan cirka3,8 miljoner dödsfall under den aktuella tioårsperioden kopplas till luftföroreningsnivåer som ligger över Indiens egna riktlinjer, 40 mikrogram per kubikmeter.