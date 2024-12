Vad är HBM och varför är det så viktigt för AI?

Forskare knäcker koden till evig datalagring

Forskare har gjort ett genombrott inom datalagring. Nu kan diamanter lagra enorma mängder data i miljontals år. Forskare vid University of Science and Technology of China har utvecklat ett diamantbaserat system med en lagringskapacitet på 1,85 terabyte per kubikcentimeter. Det är nytt rekord. Dessutom är lagringstiden i princip obegränsad. Tidigare tekniker har använt laserpulser för …