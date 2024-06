Snowden: Hämma inte AI – det kan gå illa

“Vi bevittnar födelsen av en helt ny teknologi och redan nu ser vi att varulvarna börjar cirkulera”, sade Edward Snowden via videolänk, när han under onsdagen deltog i den just nu pågående SuperAI-konferensen i Singapore.

Detta skriver Bloomberg.

Samlar AI-ledare från hela världen

SuperAI är den ledande AI-konferensen i Asien, och samlar tusentals internationella deltagare från hela världen, inklusive ledare inom den globala AI-sfären som Microsoft, Google, Amazon och Boston Dynamics.

Framväxten av generativ AI har utlöst en intensiv debatt, i inte minst Silicon Valley, om de faror teknologin utgör för mänskligheten. Från desinformation till integritetskränkningar.

Förespråkare menar att teknologin bör tillåtas utvecklas naturligt.