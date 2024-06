Punktens tyranni orsakar missförstånd i messet 

Undvik humor

Ni skämtare där ute blir kanske besvikna på Sennings nästa budskap.

Han menar nämligen att humor är ytterligare en fallgrop när vi messar.

Detta eftersom din ton är avgörande när du använder humor – och en ton kan inte förmedlas via sms.

“Det är verkligen svårt att skriva roligt”, säger Senning, och menar att du bör fråga dig själv om relationen till mottagaren är tillräckligt etablerad för att skämtet ska landa rätt, innan du messar.

Använd detta istället!

Senning tycks istället vara en stark förespråkare av utropstecknet – ett tecken som har varit rätt omdiskuterat gällande sin vara eller icke vara.

Författaren Elena Ferrante kallar utropstecknet för “en pretentiös obelisk, en fallisk display”, i The Guardian, medan skribenten Hanna Wagle ser avsaknaden av utropstecken som en dödsdom.

När Wagle fick en punkt istället för ett utropstecken i ett sms av sin chef, var hon nämligen säker på att hon skulle få sparken.

“Punkten stirrade liksom på mig och sa att min karriär just hade tagit slut. Jag ringde min pojkvän och sa att det här är slutet. Jag har just förlorat mitt jobb”, sa Wagle till The Wall Street Journal.

Och Senning? Han tycker att det är omöjligt att överdriva sin användning av utropstecken i ett sms.

“Det går helt enkelt inte att använda för många”.

