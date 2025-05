Silicon Valleys Zlatan och Marta: AI-bolagen jagar stjärnorna

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Uppvaktas av techeliten

Noam Brown rekryterades av Open AI 2023, och är en av forskarna bakom bolagets framgångar inom AI för avancerad matematik och vetenskapligt resonemang. Han berättar för Reuters hur han blev uppvaktad av techeliten. Han åt lunch med Googles medgrundare Sergey Brin, var på pokerkväll hos Sam Altman och flög privatjet med en investerare.

Open AIs Sam Altmans lockar med poker och pengar för locka de främsta AI-forskarna. Bild: Canva, TT

Till slut valde Brown Open AI. Det var inte för pengarna utan för att företaget ville satsa folk och beräkningskraft på det arbete han brann för.

“Det var inte det mest lukrativa erbjudandet jag fick,” säger han, och förklarar att lönen inte är det viktigaste för många forskare.

Att IC:erna prioriterar andra saker än pengar hindrar dock inte AI-bolagen från att kasta in miljontals dollar i ersättning. Toppforskare på Open AI får, enligt Reuters källor, kompensationspaket på över 10 miljoner dollar per år. Som jämförelse ligger snittet för en toppingenjör i Silicon Valley på runt en halv miljon dollar per år, lön och bonus.

Murati rekryterar Open AIs experter

Ett av de hetaste kvinnliga namnen inom AI just nu är Mira Murati. När hon lämnade Open AI förra året för att starta ett konkurrerande bolag trappades talangjakten i Silicon Valley upp ytterligare ett snäpp.

Murati är är känd för sin förmåga att leda och leverera. Hon rekryterade ett 20-tal Open AI-anställda innan hon lanserade sitt nya företag Thinking Machines Lab tidigare i år. Nu har hon rekryterat fler AI-experter från OpenAI och andra topp AI-bolag, och hennes team är cirka 60 personer stort.

Mira Murati har sedan hon lämnade Open AI lockade över ett stort antal av sina tidigare kollegor till sin startup. Bild: TT

Läs även: AI-startup får rekordvärdering

Ghodsi förvärvar för miljarder för att rekrytera AI-talang

I en scenintervju på ett event i San Francisco fick Databricks svenska vd och medgrundare Ali Ghodsi frågor om förvärvet av Tabular.

“Mindre än 5 miljoner i intäkter, och ni betalade 1,8 miljarder för Tabular. Fick finansfolket ens komma in genom dörren?” undrade intervjuare.

“Nej, vi låste dörrarna,” svarade Ghodsi leende. “Tabular är ett intressant fall eftersom jag haft kontakt med grundaren i många år. Jag har följt honom och försökt få honom att börja på Databricks långt innan han startade Tabular. Redan när han var på Netflix. Vi visste vad vi fick.”

Ghodsi syftar troligen på Ryan Blue, medgrundare av Tabular, som tidigare arbetade på Netflix. Han är en av skaparna av Apache Iceberg, ett tabellformat byggt för att hantera datamängder i data lakes. Genom förvärvet lyckades Ghodsi till slut rekrytera AI-talangen.

Tabular grundades 2021 av Blue, Daniel Weeks och Jason Reid, alla medlemmar i teamet bakom Iceberg.

Läs även: Toppchefer flyr när Open AI jagar vinst, Realtid