Volvo har hamnat "i korselden”– stämmer delstaten

Volvo stämmer Kalifornien som i sin tur stämmer Trump.
Volvo stämmer Kalifornien som i sin tur stämmer Trump. (Foto: Volvo Group)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Det är svårt för bolag som Volvo att planera för framtiden när utsläppsregler ändras. Därför stämmer nu lastbilsjätten delstaten Kalifornien.

Det är svårt för lastbilsjättar att planera sina tillverkningar när utsläppsregler hela tiden ändras.

Volvo går till domstol – stämmer Kalifornien

Det leder nu till att fyra bolag går till domstol och stämmer delstaten Kalifornien, enligt Reuters.

Det handlar om Volvo, Daimler, Paccar och International Motors, som samtliga ägs av
Traton.

Hamnat “i korselden”

Företagen uppger att de har hamnat “i korselden” mellan vad som gällde när Joe Biden var president, kontra av som gäller nu under Donald Trump.

Trump har nämligen upphävt de undantag som utfärdats under Biden-administrationen, vilka tillät Kalifornien att sätta sina regler kring utsläppen.

Kalifornien stämmer Trump

Samtidigt som de fyra bolagen nu alltså stämmer Kalifornien så har delstaten gjort detsamma mot Trump för att presidenten upphävde de redan satta regelverken, berättar Aktuell Hållbarhet.

Något av en soppa kan tyckas, särskilt för jättar som Volvo som alltså inte kan planera vilka lastbilar man ska tillverka.

I stämningen som lämnades in under måndagen uppgav lastbilstillverkarna att Trumps upphävande av U.S. Environmental Protection Agency:s godkännande av Kaliforniens plan – att öka försäljningen av tunga fordon med nollutsläpp och samtidigt minska kväveoxidutsläppen – förhindrade statens möjligheter att verkställa reglerna.

Trump har även hamnat i bråk med delstaten gällande bilindustrin där han tidigare i somras upphävde Kaliforniens försök att stoppa försäljningen av bensindrivna fordon senast 2035.

Volvo får kritik

Samtidigt som stämningarna haglar tätt får även lastbilsjättarna kritik för att de inte själva visar framfötterna på miljöområdet.

”Det är nedslående att se stora lastbilstillverkare försöka dra sig ur sina åtaganden som svar på en fientlig federal regering”, säger Jakob Evans, policyrådgivare vid miljöorganisationen Sierra Club i Kalifornien.

“Nu är det dags för ledarskap från näringslivet, inte manövrer som undergräver våra klimatmål och bromsar delstaternas framsteg mot ren luft.”

Donald TrumpKalifornienStämningUSAVolvo
