Google avslöjad: Webbplats exponerar Googles AI-övervakning

Apple stäms för spioneri på anställda

En anställd inom Apples annonsteknikavdelning har stämt företaget för deras övervakning av anställda, rapporterar Semafor. Semafor skriver att stämningen lämnades in under söndagen och handlar om hur Apple övervakar sina anställda via deras privata iCloud-konton och enheter. Företaget vill att de anställda använder Apples produkter i arbetet. Men de arbetsgivarutdelade enheterna är så pass begränsade …