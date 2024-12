Apple stäms för spioneri på anställda

Semafor skriver att stämningen lämnades in under söndagen och handlar om hur Apple övervakar sina anställda via deras privata iCloud-konton och enheter.

Företaget vill att de anställda använder Apples produkter i arbetet. Men de arbetsgivarutdelade enheterna är så pass begränsade att många anställda använder sina privata enheter, eller kopplar sina arbetsenheter till sina privata iCloud-konton.

Övervakning även utanför arbetstid

För att göra detta, hävdar stämningen, måste de anställda tillåta företaget att installera mjukvara som ger företaget åtkomst att söka igenom allt som lagras på enheten eller i iCloud. Stämningen hävdar att Apples policy tillåter dem att övervaka anställda även utanför arbetstid. Många anställda på företag brottas med liknande problem.

Frågan är hur mycket åtkomst en arbetsgivare ska ha till privata enheter som används i arbetet, och hur mycket kontroll de ska ha över de anställdas uppförandekod utanför arbetstid.

Om Apple förlorar målet skulle det kunna begränsa den växande trenden av övervakningsprogram på arbetsplatser.

Företaget har sagt till Semafor att de starkt motsätter sig anklagelserna i stämningen.