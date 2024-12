Forskare knäcker koden till evig datalagring

Forskare vid University of Science and Technology of China har utvecklat ett diamantbaserat system med en lagringskapacitet på 1,85 terabyte per kubikcentimeter.

Det är nytt rekord.

Dessutom är lagringstiden i princip obegränsad.

Tidigare tekniker har använt laserpulser för att lagra data i diamanter, men den nya metoden erbjuder betydligt högre lagringsdensitet skriver New scientist.

Enorm kapacitet enligt forskare

En diamantskiva i samma storlek som en vanlig Blu-ray-skiva skulle kunna lagra omkring 100 terabyte data. Det motsvarar ungefär 2 000 Blu-ray-skivor. Samtidigt är livslängden för en vanlig Blu-ray-skiva bara några årtionden.

En diamantskiva däremot, kan lagra data i miljontals år.