DOGE låter AI ta över på finansmyndigheten

Även om Elon Musk har lämnat DOGE fortsätter arbetet med att effektivisera de federala myndigheterna. Nu uppges finansmyndigheten SEC stå näst på tur.

Två anställda på SEC uppger för tidningen The Information att myndigheten, tillsammans med personal från DOGE och ordföranden Paul Atkins, planerar att införa AI-teknik i verksamheten. Omstruktureringen kommer att genomföras under de kommande månaderna. Enligt en av källorna kommer SEC redan denna månad att begära in anbud från företag som OpenAI och Google. Det är oklart om även Musks företag xAI kommer att tillfrågas.

Inte populärt på SEC

Stämningen bland SEC:s anställda uppges ha blivit alltmer spänd under våren i takt med att DOGE trappat upp sitt arbete på myndigheten, enligt en av källorna.

Det är inte heller klart om omstruktureringen och införandet av AI kommer att innebära fler uppsägningar.

“Vi hoppas alla att det kraschar”, säger en av de SEC-anställda om DOGE till The Information.

SEC har redan minskat personalstyrkan med över 550 tjänster och betonar att frivilliga avgångar pågår, enligt ett internt dokument som Reuters tagit del av. Dokumentet skickades i mars som svar på Trumps och Elon Musks krav på nedskärningar i statsförvaltningen. “SEC har redan använt flera verktyg för att öka effektiviteten”, står det i dokumentet.

