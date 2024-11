El: Då riskerar din räkning att bli jättedyr: Sju smarta tips

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Golvvärme och handukstork

Har du golvvärmen på i badrummet? Handdukstorken? Kanske kör du diskmaskinen på dagen? Då riskerar du att springa elbolagens ärenden åt dem, och betala mer än du behöver.

El blev svindyr efter krigsutbrottet

Elpriserna har verkligen stuckit iväg sedan Vladimir Putin invaderade Ukraina i februari 2022, då det gasberoende Europa blev tvungna att hamstra energi. Sverige är inget undantag.

Vattenfall föreslår många smarta tips för dig och ditt boende, så att du kan se till att betala så lite som möjligt på vintermånadernas elräkningar. Här är sju av dem.

Nummer ett: Dra ner persiennerna

Om du drar för gardinerna eller persiennerna så kan du slippa upp till 350 kilowattimmar (kWh) i uppvärmningskostnader. Med ett snittpris på 1 krona blir det 350 kronor rakt ner i plånboken, med det enkla tricket. Och vissa perioder riskerar att bli betydligt dyrare än så.

Nummer två: Möblera smart, spara el

Om du ställer möblerna på fel sätt kan det kosta dig 500 kWh helt i onödan. En smart möblering är idén om att du ska ställa möblerna en bit bort från elementen, så att de inte stänger in värmen bakom soffor och byråer.

Då kan värmen färdas ut i rumment på ett bättre sätt, och du slipper brassa på med lika lika mycket el för samma varma effekt.

Nummer tre: Droppande kranens förbannelse

Har du en droppande kran? Det kan kosta dig 700 kWh per år. Det är lika mycket som en dusch om dagen. Helt i onödan. Se till att dra åt kranarna och fixa de som är trasiga så slipper du kostnaden, och ibland det störande ljudet som en liten bonus.

Nummer fyra: Så torkar du din handduk utan el

Din handdukstork kan vara en riktig el-tjuv. Om du bara har igång handdukstorken två timmar om dagen, exempelvis genom timer, kan du spara 800 kWh per år. Och ännu billigare blir det om du inte använder den alls.

Nummer fem: El-da inte för kråkorna

Om du har rum som du inte använder dagligen som förråd eller garage så kan du sänka dina kostnader betydligt genom att inte värma upp de rummen lika mycket eller alls. Spara de kronorna till att hålla uppe värmen i andra rum.

Nummer sex: Så göra vi när vi torkar våra kläder

Om du torkar kläderna på räcke inomhus elelr utomhus istället för i torktumlare och torkskåp så kan du spara din elanvändning med 500 kWh per år, skriver Vattenfall. Och det går finfint att torka kläder ute även i minusgrader.

Nummer sju: Handdiska inte. Använd diskmaskin

Du drar bara en bråkdel så mycket el om du använder diskmaskinen som om du handdiskar. Diskmaskinen drar ungefär 1 kWh per disk, vilket är mindre än hälften så mycket som om du diskar för hand. Om du diskar 220 gånger per år så sparar du 500 kWh per år på en diskmaskin. Diskar du oftare än så sparar du naturligtvis ännu mer.

Bonustipset: Golvvärmen i badrummet

När elen var billig i Sverige var det många som installerade golvvärme i sina lägenheter och hus. Men det har blivit en dyr historia efter Putins invasion av Ukraina. Därför är rådet att dra ner golvvärmens temperatur till resten av lägenhetens temperatur. Då får du inte spillvärme, och kan spara uppåt 1 000 kWh per år.

Du behöver alltså inte stänga av golvvärmen för att spara pengar, bara ställa in elen lite smartare.

Om du ändå vill ha golvvärmen på en högre värme än resten av lägenheten, kan du spara några kronor på att ha dörren stängd till badrummet.

