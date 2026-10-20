Apple nästa lansering: Pekskärm till Mac väntas

Evenemanget väntas framför allt fokusera på märkets första bärbara dator med pekskärm, enligt uppgifter från bland annat Bloomberg News. Det handlar om en ny MacBook Pro med OLED-skärm. Datorn bryter därmed mot bolagets tidigare princip om att pekskärmar inte hör hemma på bärbara arbetsdatorer.

Frågan är om vi vill ha det eller inte?!

Ny era under ny vd

Detta blir det tredje stora hårdvarueventet under hösten. Lanseringstakten har skruvats upp markant sedan John Ternus tog över vd-posten efter Tim Cook förra månaden. Ternus vill framförallt korta ledtiderna och förenkla strukturen inom bolaget.

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Tidigare under hösten har Apple visat upp sin första vikbara telefon, iPhone Duo.De har även presenterat det smarta hemnavet HomeView i New York samt uppdaterat stationära Mac Mini och Mac Studio.

Evenemanget i Los Angeles är upplagt som en fysisk sammankomst där inbjuden press får möjlighet att testa enheterna på plats. Förutom en ny generation MacBook Pro pekar förhandsuppgifter från bland annat Macrumors på att vi kan få se en uppdaterad iMac med M6-chip samt en ny Ipad mini med OLED-panel.

Apple har inte uppdaterat iMac sedan oktober 2024.

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