Apple håller låda den 28 oktober i Los Angeles under namnet ”Pro and tell”. Allt pekar nu mot att bolaget visar upp sin första pekskärms-Mac.
Apple nästa lansering: Pekskärm till Mac väntas
Apple har skickat ut inbjudningar till ett hårdvaruevent den 28 oktober i Los Angeles, skriver Reuters och CNBC. Presentationen kallas ”Pro and tell”. Lanseringen är bara en i raden när teknikjätten visar upp fler prylar och ny AI-teknik till folket.
Evenemanget väntas framför allt fokusera på märkets första bärbara dator med pekskärm, enligt uppgifter från bland annat Bloomberg News. Det handlar om en ny MacBook Pro med OLED-skärm. Datorn bryter därmed mot bolagets tidigare princip om att pekskärmar inte hör hemma på bärbara arbetsdatorer.
Frågan är om vi vill ha det eller inte?!
Ny era under ny vd
Detta blir det tredje stora hårdvarueventet under hösten. Lanseringstakten har skruvats upp markant sedan John Ternus tog över vd-posten efter Tim Cook förra månaden. Ternus vill framförallt korta ledtiderna och förenkla strukturen inom bolaget.
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Tidigare under hösten har Apple visat upp sin första vikbara telefon, iPhone Duo.De har även presenterat det smarta hemnavet HomeView i New York samt uppdaterat stationära Mac Mini och Mac Studio.
Evenemanget i Los Angeles är upplagt som en fysisk sammankomst där inbjuden press får möjlighet att testa enheterna på plats. Förutom en ny generation MacBook Pro pekar förhandsuppgifter från bland annat Macrumors på att vi kan få se en uppdaterad iMac med M6-chip samt en ny Ipad mini med OLED-panel.
Apple har inte uppdaterat iMac sedan oktober 2024.
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Stark tillväxt för datorerna
Datorförsäljningen står för runt tio procent av Apples totala intäkter, vilket innebär att bolaget fortfarande är starkt beroende av iPhone. Samtidigt har Mac-divisionen blivit central i företagets satsning på AI. De egentillverkade processorerna kan hantera stora minnesmängder i höga hastigheter, vilket krävs för lokala AI-modeller.
Marknadens förväntningar är höga inför presentationen. Apples aktie har stigit kraftigt under året och gått starkare än breda S&P 500-indexet. Enligt analytiker från Bloomberg kan de nya datorerna nå konsumenterna redan i början av november.
Är det dags att uppgradera?
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