Warren Buffetts tre barn ska hjälpa till att ge bort en förmögenhet på omkring 150 miljarder dollar. Men pengarna lär fortsätta växa medan de delas ut. Nu vill deras pappa öka takten.
Buffetts barn får knepig uppgift – ska ge bort 150 miljarder
Den världsberömda amerikanske investeraren Warren Buffetts förmögenhet uppskattas till omkring 150 miljarder dollar, enligt Bloomberg. Pengarna ska gå till välgörenhet, och hans tre barn, Susie, Howard och Peter Buffett, får ett stort ansvar för att de hamnar rätt.
Förmögenheten består framför allt av aktier i Berkshire Hathaway. De kan fortsätta stiga medan familjen försöker dela ut dem.
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Pengarna fortsätter växa
När Buffett intervjuades av CNBC i juli konstaterade intervjuaren Becky Quick att hans kvarvarande Berkshireaktier var värda omkring 140 miljarder dollar.
För att donera ett sådant belopp på åtta år skulle det krävas minst 17,5 miljarder dollar om året. Då hade hon dessutom räknat med att aktierna inte skulle stiga i värde.
”Det är för övrigt ett uselt antagande. Jag menar, det är inte ett realistiskt antagande”, svarade Buffett.
Fortsatt värdeökning ger följaktligen barnen ännu mer att dela ut.
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Barnen blir också äldre
Buffett har börjat öka takten. I juli meddelade han att hans återstående Berkshireaktier ska doneras till fyra familjestiftelser senast den 31 december 2034, rapporterar Bloomberg.
Tre av dem är Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation och NoVo Foundation, som leds av varsitt barn. Den fjärde är uppkallad efter hans avlidna hustru, Susan Thompson Buffett.
Planen är att de årliga gåvorna ska växa.
Buffett påpekade också att dottern kommer att vara nära 81 år om åtta år. Det handlar även om att behålla den mentala skärpan, förklarade han.
Barnen har redan lång erfarenhet av välgörenhetsarbete. I sitt brev till aktieägarna från november 2024 skrev Buffett att han fått se dem arbeta och lära sig om både storskalig filantropi och mänskligt beteende sedan 2006.
Alla tre måste säga ja
Om Buffett dör med aktier kvar ska en ny stiftelse bildas. Där får barnen gemensamt ansvar, med ett särskilt villkor: besluten måste vara enhälliga.
Det kravet gäller upplägget efter hans död, förtydligade han för CNBC, och inte gåvorna han gör nu.
Varför ge tre syskon möjlighet att stoppa varandras beslut?
Buffett vill göra det lättare för barnen att säga nej. Personer som fördelar enorma summor blir ständigt uppvaktade av andra som vill ha pengar. Även uppriktiga vänner kommer med angelägna projekt.
Med kravet på enhällighet kan ett barn hänvisa till att ett syskon aldrig skulle godkänna förslaget. Ett nej blir lättare att hålla fast vid.
Ingen förmögenhetsdynasti
Aktierna ska vara donerade till stiftelserna senast 2034. De får sedan själva planera hur pengarna ska användas. Allt behöver alltså inte ha nått de slutliga mottagarna då.
Någon Buffett-dynasti är dock inte tanken. I brevet från 2024 skrev han att han aldrig velat skapa en sådan eller låta planen sträcka sig över generation efter generation.
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