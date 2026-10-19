Buffetts barn får knepig uppgift – ska ge bort 150 miljarder

Barnen blir också äldre

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Buffett har börjat öka takten. I juli meddelade han att hans återstående Berkshireaktier ska doneras till fyra familjestiftelser senast den 31 december 2034, rapporterar Bloomberg.

Tre av dem är Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation och NoVo Foundation, som leds av varsitt barn. Den fjärde är uppkallad efter hans avlidna hustru, Susan Thompson Buffett.

Planen är att de årliga gåvorna ska växa.

Buffett påpekade också att dottern kommer att vara nära 81 år om åtta år. Det handlar även om att behålla den mentala skärpan, förklarade han.

Barnen har redan lång erfarenhet av välgörenhetsarbete. I sitt brev till aktieägarna från november 2024 skrev Buffett att han fått se dem arbeta och lära sig om både storskalig filantropi och mänskligt beteende sedan 2006.

Alla tre måste säga ja

Om Buffett dör med aktier kvar ska en ny stiftelse bildas. Där får barnen gemensamt ansvar, med ett särskilt villkor: besluten måste vara enhälliga.

Det kravet gäller upplägget efter hans död, förtydligade han för CNBC, och inte gåvorna han gör nu.

Varför ge tre syskon möjlighet att stoppa varandras beslut?

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Buffett vill göra det lättare för barnen att säga nej. Personer som fördelar enorma summor blir ständigt uppvaktade av andra som vill ha pengar. Även uppriktiga vänner kommer med angelägna projekt.

Med kravet på enhällighet kan ett barn hänvisa till att ett syskon aldrig skulle godkänna förslaget. Ett nej blir lättare att hålla fast vid.

Ingen förmögenhetsdynasti

Aktierna ska vara donerade till stiftelserna senast 2034. De får sedan själva planera hur pengarna ska användas. Allt behöver alltså inte ha nått de slutliga mottagarna då.

Någon Buffett-dynasti är dock inte tanken. I brevet från 2024 skrev han att han aldrig velat skapa en sådan eller låta planen sträcka sig över generation efter generation.

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