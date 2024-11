Distansarbete: Att leverera världshits hemifrån

Samtidigt var han som studiomusiker mer van än många andra att samarbete på distans.

“Nu är det så att jag är ganska van vid det, för att jag har sedan många år tillbaka jobbat med producenter utomlands, och då jobbar man på distans, och förstår jag själv. Men självklart saknar man ju också att träffa andra. Att träffas i en studio, att hänga, att få input, att få vara kreativa tillsammans”, berättar Wojtek.

Under pandemiåren flyttade Wojtek delvis ut till familjens stuga i Stockholms skärgård där han har en mini-studio.

Listan över vilka artister och världshits som saxofonisten spelade på under åren 2020 till 2022 är minst sagt imponerande. (se faktarutan nedan)

Några av de världshits som Wojtek Goral spelade in på från sitt hem i skärgården under pandemiåren 2020-2022:

The Weeknd, “In Your Eyes”, den första versionen ett saxsolo och blåssektion.

Sam Smith, Love Goes – blåssektion.

Katy Perry, “Smile” – blåssektion.

Jonas Brothers, “XV” – blåssektion.

Demi Levato, Sam Smith, “I’m Ready”- blåssektion.

Lord Huron, Long Lost – blåssektion.

Henry Jackman, “Ron’s Gone Wrong” – blåssektion.

Elton John, “The Lockdown Sessions, “After All”

Liam Payne, “Sunshine” – blåssektion.

Adam Levine, “Good Mood” saxofon fills och blåssektion

Pink, “Never Gonna Not Dance Again” – lirar ett saxsolo och blåssektion, spelade in låten under pandemin, den kom ut 2023

Pink, “Never Gonna Not Dance Again” – En remix av Sam Feldt, lirar saxsolo