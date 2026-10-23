En egen plats i Idre för hela årets fjälliv

En egen bostad ger resorna en fast utgångspunkt. Föreställ dig att komma tillbaka efter en dag ute, slå dig ner tillsammans och låta kvällen ta sin tid. I North Parks planerade lägenheter är den egna bastun en del av boendet.

Golf och vandring när snön har lämnat fjället

Sommaren ger andra anledningar att resa till Idre. North Parks läge på Idrefjällens golfbana gör golfen till en naturlig del av projektet. För den som hellre går med vandringsskor än golfklubbor finns fjällnaturen runt Idre att upptäcka.

Resesällskapet kan ha olika planer för dagen. Någon vill ägna sig åt golf, någon vill ut på en längre tur och någon uppskattar en stillsam förmiddag. Ett gemensamt fjällboende kan bli platsen där alla möts igen, med nya upplevelser att prata om.

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Bastu och balkong hör till det egna fjällhemmet

Bostadsrätterna planeras i storlekarna 39 och 79 kvadratmeter, båda med egen bastu och balkong. Det ger två alternativ att utforska utifrån hur du vill använda ditt boende och vilka du brukar resa tillsammans med.

Den egna bastun passar in i både vinterdagar och vandringshelger. Balkongen ger ytterligare en plats att slå sig ner på. När du tittar på planlösningarna kan du börja fundera på vad som betyder mest för just dina vistelser: ett kompakt boende eller mer utrymme för umgänge.

Visionsbild av en planerad hotellmiljö i North Park. Slutligt utförande kan avvika.

Foto: North Park.

Låt den aktiva dagen fortsätta i lugnare tempo

I resortens planering ingår också spa, restaurang och hotellservice. Ambitionen är att förena det egna boendet med miljöer för återhämtning och umgänge. Efter dagens aktivitet ska det finnas fler sätt att avrunda kvällen än att direkt återvända till lägenheten.

Det ger North Park en bredare idé än en plats för en enda sorts semester. Fjällupplevelserna får vara olika från gång till gång, medan det egna boendet blir den återkommande punkten i resorna.

Visionsbild av planerad spa- och återhämtningsmiljö i North Park. Slutligt utförande kan avvika.

Foto: North Park.

En plats för egna vistelser och hotelluthyrning

Upplägget ger möjlighet att kombinera egna vistelser med uthyrning genom North Park Hotel enligt separat uthyrningsavtal. När lägenheten är tillgänglig för hotelluthyrning kan hotellet hantera bokningar och gäster.

Utforska bostäderna och planlösningarna och se vilket boende som kan bli din utgångspunkt i Idre. Nästa fjällresa börjar kanske med en egen plats att längta tillbaka till.

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