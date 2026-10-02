Längs norska kusten mot midnattssolen

En av världens vackraste kustlinjer

Vi frågade tre personer som känner resan bättre än de flesta: kaptenen som växte upp i Lofoten, servitören som fann sitt drömjobb till havs och den unga fotografen som fångar ögonblicken genom linsen.

Här är platserna de själva längtar tillbaka till.

Servitören, kaptenen och fotografen. Alla längtar de ständigt tillbaka till de ikoniska platserna längs Svalbardrutten. Foto uppe till vänster och bilden till höger: Espen Mills.

Tårar i ögonen

– Jag var 56 år när jag fick jobbet på Hurtigruten. Efter 20 år på min tidigare arbetsplats tänkte jag: Nu måste jag bara göra det.

Sedan dess har Ann Kristin Gudmundsen aldrig sett sig om. När hon berättar om livet ombord får hon tårar i ögonen. Hon talar om kollegorna, mötena med människor från hela världen, och om naturen som ständigt förändras utanför fönstren. En av hennes absoluta favoritplatser är Hjørundfjorden på Sunnmøre. Här glider fartyget in mellan branta fjäll innan det ankrar mitt ute i den smala fjorden.

– En liten båt tar dig in till orten Sæbø, som ligger där omgiven av de fantastiska Sunnmørsalperna, berättar Ann Kristin Gudmundsen.

Det är en vy Ann Kristin har sett otaliga gånger. Ändå tycks den aldrig förlora sin kraft. Hon växte upp i Vesterålen, med Hurtigruten glidande förbi vardagsrumsfönstret varje dag.

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Men det är inte bara landskapet som berör. Under de långa dagarna till havs uppstår en särskild gemenskap ombord. När en resa går mot sitt slut kan avskeden bli känslosamma.

– Vi har tur som får lära känna gästerna så väl under en sådan här resa. Många får vänner för livet, och det är lika svårt att säga farväl varje gång.

Drömmer du om att se den norska kusten badande i midnattssol? Ombord på MS Trollfjord kommer man nära både naturen och ljuset – men också den sällsynta känslan av att tiden får gå lite långsammare.

Ann Kristin Gudmundsen får fortfarande tårar i ögonen när den norska kusten badar i midnattssol. Foto nedan tv: Kristian Dale. Foto uppe tv: Pedal Power Photos – Getty Images / Hurtigruten

Kritvita stränder

Längre norrut väntar Træna, en övärld långt ute vid horisonten. Skärgården består av omkring 500 öar, holmar och skär. Fyra av dem är bebodda året runt. När Hurtigruten började lägga till här mötte lokalbefolkningen fartyget med flaggor och feststämning.

2026 tog sig Træna dessutom in på New York Times lista över rekommenderade resmål.

För expeditionsfotografen Mads Ankarstrand är Træna en av resans mest fascinerande platser. Inte minst tack vare dess historia.

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– En kvinna fotograferade alla som bodde på Træna under kriget. Det finns ett eget museum som ger en väldigt speciell inblick i hur människor levde här på den tiden, berättar Mads Ankarstrand.

Trænas magiska värld består av runt 500 öar, holmar och skär. Foto: Hurtigruten

Hemma i Lofoten

För kapten Maryann Bendiksen betyder Lofoten något annat. Det är hemma. Hon växte upp i Reine, fiskeläget där spetsiga berg reser sig rakt ur havet och röda hus ligger tätt längs strandkanten.

Under sommarmånaderna får landskapet ytterligare en dimension. Midnattssolen dröjer kvar och låter ett varmt, gyllene ljus vila över fjällen långt in på natten. Vi möter henne på bryggan, platsen med fartygets tveklöst bästa utsikt.

– Jag tröttnar aldrig på den. Utsikten förändras hela tiden, säger Maryann Bendiksen och blickar ut genom kikaren.

Efter Lofoten styr hon fartyget med precision in i Trollfjorden. Här kommer bergväggarna så nära att de nästan tycks gå att röra vid.

– Det är 70 meter på det smalaste stället. Bergen stupar brant ner omkring oss.

Maryann Bendiksen började som servitör på Hurtigruten år 2000. I dag är hon den första kvinnliga kaptenen i Hurtigrutens historia.

Det fascinerande fiskeläget Reine med de karakteristiska spetsiga bergen i bakgrunden. Foto: Espen Mills

Råvaror med lokal prägel

Även menyerna förändras med platserna fartyget passerar. Ombord kan det serveras allt från ren till kungskrabba och nyfångad fisk i fartygets tre restauranger.

– Varje dag har vi en ny meny, inspirerad av platsen vi seglar förbi, berättar servitören Ann Kristin.

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Resorna är all inclusive och genom Norway’s Coastal Kitchen köper Hurtigruten råvaror direkt från omkring 70 lokala gårdar, fiskerier och bagerier. Resultatet är en meny som följer både årstiderna och geografin. Under resan arrangeras också provsmakningar ute på däck. Det är svårt att tänka sig en mer passande matsal: havet, fjällen och den norska kusten som majestätiskt glider förbi.

Traditionell afternoon tea möter nyskapande rätter med lokal prägel på fartygets alla tre restauranger. Foto: Espen Mills.

Späckhuggare och isbjörnar i kikaren

Någonstans ute på Barents hav förändras resan. Arktis väntar och besättningen återkommer till en sak när de beskriver överfarten: tystnaden.

– Förra sommaren mötte vi en flock späckhuggare. De var på alla sidor om fartyget. Gästerna var helt i extas och flera stod och grät på däck, berättar Ann Kristin.

Även vår kapten Maryann minns möten med det arktiska djurlivet. På väg mot Longyearbyen, världens nordligaste tätort, kan landskapet först framstå som nästan tomt. Men den som tittar noga upptäcker snart något annat.

– Förra sommaren satt jag och tittade genom kikaren när det plötsligt kom två isbjörnar gående längs stranden. Den känslan är lika fantastisk varje gång. Varje gång vi ser en isbjörn köper vi en ny nalle i butiken i Ny-Ålesund, säger Maryann och pekar på de vita mjukisdjuren.

Späckhuggare och isbjörnar i sikte. Kapten Maryann Bendiksen med sina nallebjörnar i styrhytten. Foto tv: Espen Mills.

Resans nordligaste stopp

För fotografen Mads Ankarstrand är Svalbard resans höjdpunkt. Här blir avstånden större, färgerna färre och känslan av att befinna sig långt från vardagen påtaglig.

– Ny-Ålesund är resans nordligaste stopp. Här måste telefonen sättas på flygläge för att inte störa forskningsinstrumenten, berättar han.

Norrut ligger i princip bara Nordpolen, platsen där polarhistorien fortfarande känns ovanligt nära. För mer än 100 år sedan utgick Roald Amundsen härifrån på sina expeditioner.

Masten där luftskeppet Norge en gång förtöjdes står fortfarande kvar. En inblick i frusen polarhistoria.

Mads Ankarstrand dokumenterar livet ombord och följer med gästerna på deras upplevelser både till havs och på land. Med tiden har han själv fått ett särskilt förhållande till naturen kring Ny-Ålesund.

– Vi har följt en fjällräv som lever här uppe och som ofta visar sig när vi kommer. Det har varit fascinerande att se ungarna bli lite äldre och modigare för varje gång.

Han blir tyst ett ögonblick.

– Närmare naturen än så här kommer man inte.

Kanske är det just här som Svalbardlinjens lockelse ligger. Inte i en enstaka utsikt eller destination, utan i känslan av att under några dagar få följa naturens egen rytm.

M/S Trollfjord stävjar ut i kvällssolen mot hägrande resmål längs den norska kusten. Foto: Tommy Simonsen.

Därför Svalbardlinjen Res med MS Trollfjord eller MS Midnatsol • Fartygen stannar i 16 noga utvalda hamnar längs vägen.

• Hela rundresan tar 15 dagar, men det går även att resa endast norrut eller söderut.

• Rutten går från Bergen till Svalbard och tillbaka till Bergen.

• All inclusive omfattar mat och dryck i fartygets huvudrestaurang samt Flora och Árran.

• Ombord finns bland annat bibliotek, gym och bastu med panoramafönster.

• Ett stort och varierat utbud av utflykter går att boka mot tillägg.

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