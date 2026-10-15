Svenskar över 55 år tycker att jobbet är mer meningsfullt än äldre medarbetare någon annanstans i Europa. Ändå vill nästan två av tre lämna arbetslivet i förtid. Problemet är att några extra år på jobbet kan vara bland de mest lönsamma åren i hela arbetslivet.
Svenskar vill sluta jobba tidigt – det kan kosta tusenlappar varje månad
Det finns något väldigt svenskt över den nya undersökningen från HR- och löneföretaget SD Worx.
Vi trivs på jobbet. Vi känner oss uppskattade. Vi tycker att arbetet betyder något.
Sedan vill vi gå hem.
Hela 64 procent av svenska medarbetare över 55 år vill pensionera sig före den ordinarie pensionsåldern. Det kan jämföras med 50 procent i Europa som helhet.
Samtidigt uppger 91 procent av de äldre svenskarna att arbetet känns meningsfullt, högst andel bland de 16 undersökta länderna.
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Jobbet är inte problemet
Det vanligaste skälet till att svenskar över 50 år vill sluta tidigare är inte en chef från helvetet eller ett arbete som blivit tråkigt.
62 procent vill få mer tid för andra aktiviteter och nya mål i livet. Europagenomsnittet är bara 40 procent.
Bara 13 procent säger att de tänker pensionera sig tidigare eftersom de faktiskt har råd.
Det sista är möjligen den viktigaste siffran i hela undersökningen.
För den som är frisk och har möjlighet att fortsätta arbeta kan några extra år göra stor skillnad för privatekonomin.
Ett extra år kan ge tusenlappar varje månad
Pensionsmyndigheten räknar med att en person med genomsnittlig lön som arbetar ett år extra efter 67 års ålder kan få omkring 1 900–2 300 kronor mer i pension varje månad före skatt under resten av livet.
Det finns flera orsaker.
Du får lön i stället för pension. Du fortsätter att tjäna in ny allmän pension. Det kapital du redan tjänat ihop ska dessutom fördelas över färre pensionsår.
För många är skatten dessutom lägre på arbetsinkomst än på pension. Pensionsmyndigheten konstaterade i sin rapport om pension och skatt 2026 att det i många fall är bättre för ekonomin att fortsätta arbeta än att börja ta ut pension tidigt.
Med andra ord: drömmen om att lämna skrivbordet några år tidigare har ett pris.
Deltid kan vara den svenska kompromissen
Undersökningen visar samtidigt att 39 procent av svenskarna över 55 år kan tänka sig att arbeta efter pensionsåldern.
Det öppnar för en betydligt intressantare lösning än det gamla valet mellan 100 procent jobb och 100 procent pension.
Deltid, längre semester, friare arbetstider och en gradvis nedtrappning kan ge mer fritid utan att man samtidigt stänger dörren till arbetsinkomsten.
Pensionsmyndigheten pekar också på att kombinationen arbete och pension kan vara ett alternativ, även om skatten och den långsiktiga effekten behöver räknas på individuellt.
Sverige behöver dessutom de äldre
Det finns även en samhällsekonomisk sida.
Hälften av de svenska arbetsgivarna i SD Worx undersökning uppger att de har personalbrist. Samtidigt räknar EU-kommissionen med att unionens arbetskraft kan minska kraftigt fram till 2070.
För arbetsgivarna blir den över 60 år därför allt mindre en person på väg ut och allt mer någon man bör försöka övertala att stanna.
För den enskilde återstår den enklare frågan: vad värderar du högst – mer fri tid vid 63 eller mer pengar under resten av livet?
Har kroppen och huvudet fortfarande lust att arbeta är kalkylen svår att komma runt.
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