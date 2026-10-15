Svenskar vill sluta jobba tidigt – det kan kosta tusenlappar varje månad

Ett extra år kan ge tusenlappar varje månad

Pensionsmyndigheten räknar med att en person med genomsnittlig lön som arbetar ett år extra efter 67 års ålder kan få omkring 1 900–2 300 kronor mer i pension varje månad före skatt under resten av livet.

Det finns flera orsaker.

Du får lön i stället för pension. Du fortsätter att tjäna in ny allmän pension. Det kapital du redan tjänat ihop ska dessutom fördelas över färre pensionsår.

För många är skatten dessutom lägre på arbetsinkomst än på pension. Pensionsmyndigheten konstaterade i sin rapport om pension och skatt 2026 att det i många fall är bättre för ekonomin att fortsätta arbeta än att börja ta ut pension tidigt.

Med andra ord: drömmen om att lämna skrivbordet några år tidigare har ett pris.

Jobba ett år till eller dra till Spanien? Privatekonomiskt är svaret enklare än existentiellt. (Foto: Pexels)

Deltid kan vara den svenska kompromissen

ANNONS

Undersökningen visar samtidigt att 39 procent av svenskarna över 55 år kan tänka sig att arbeta efter pensionsåldern.

Det öppnar för en betydligt intressantare lösning än det gamla valet mellan 100 procent jobb och 100 procent pension.

Deltid, längre semester, friare arbetstider och en gradvis nedtrappning kan ge mer fritid utan att man samtidigt stänger dörren till arbetsinkomsten.

Pensionsmyndigheten pekar också på att kombinationen arbete och pension kan vara ett alternativ, även om skatten och den långsiktiga effekten behöver räknas på individuellt.

Sverige behöver dessutom de äldre

Det finns även en samhällsekonomisk sida.

Hälften av de svenska arbetsgivarna i SD Worx undersökning uppger att de har personalbrist. Samtidigt räknar EU-kommissionen med att unionens arbetskraft kan minska kraftigt fram till 2070.

För arbetsgivarna blir den över 60 år därför allt mindre en person på väg ut och allt mer någon man bör försöka övertala att stanna.

För den enskilde återstår den enklare frågan: vad värderar du högst – mer fri tid vid 63 eller mer pengar under resten av livet?

ANNONS

Har kroppen och huvudet fortfarande lust att arbeta är kalkylen svår att komma runt.