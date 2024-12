Skatten höjs på lån och kreditkort efter nyår‏ ‒ här är nya reglerna

För Dollarstore i Barkarby är nystartsjobb via Arbetsförmedlingen det bästa sättet att hitta duktiga medarbetare. – Samtidigt känns det bra att ge en chans till människor som på ett eller annat sätt har svårt att få jobb, säger butiks- och regionchefen Jenny Wäfors Sjögren Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med cirka 130 butiker …

Riksbanken gör lån billigare

Och medan Riksbanken sänker styrräntan, och därmed gör det billigare att låna, så har regeringen tagit beslut om att ta bort ränteavdraget från flera lån. Det aviserades redan i våras att det var planen, och kom som ett konkret förslag i samband med höstbudgeten i augusti.

Dagens PS har skrivit om ränteavdraget tidigare.

MISSA INTE: Sju skattesänkningar och en höjd skatt efter nyår

Livslång skuldfälla

Förslaget handlar inte om att ta bort ränteavdraget för bolån. Tanken är att man ska ta bort skattelättnaden för så kallade blancolån. Det är lån som tas utan säkerhet, så kallade konsumtionslån, och som leder till att många svenskar på senare tid hamnat i en livslång skuldfälla.

Erik Slottner (M) är civilminister och presenterade förslaget i höstas.

“Det är viktigt i kombination med flera åtgärder regeringen vidtar för att skydda konsumenter från att hamna i en mångårig skuldfälla och för att minska det lidande som överskuldsättning innebär”, säger civilminister Erik Slottner.

De ekonomiskt utsatta blir 4 miljarder kronor fattigare

Men på kort sikt ser reformen framförallt ut att öka kostnaderna för de skuldsatta. Regeringen kommer dra in 4,3 miljarder kronor genom skattehöjningen på blancolån bara under nästa år. Året därpå, 2026 kommer man ta in ytterligare 4,3 miljarder kronor.

“Med den här budgeten vidtar vi viktiga åtgärder för att människor inte ska hamna i livslång skuldsättning. Att fasa ut ränteavdraget för blancolån tillsammans med åtgärder för överskuldsättning är viktiga verktyg för att hjälpa människor att inte hamna i klorna på oseriösa långivare. Istället vill vi göra det förmånligare att spara och öka människors frihet och egenmakt”, sade Cecilia Rönn, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Jämkning

Om du har stora ränteutgifter för ett lån utan säkerhet så kan du behöva lämna in en ny jämkningsanmälan för att inte riskera att få för stor kvarskatt, meddelar Skatteverkets handläggare Leo Lindersköld.

“Om någon del av dina ränteutgifter gäller ett lån utan säkerhet behöver du lämna in en ny jämkningsansökan för att inte riskera att få kvarskatt nästa år. När du sedan får ditt nya jämkningsbeslut är det viktigt att du lämnar det till din huvudutbetalare”, säger Leo Lindersköld.

För att få fullt avdrag för ränteutgifter måste ditt lån uppfylla kraven på säkerhet. De lån som du inte längre kan dra av på skatten är dessa:

privatlån (blancolån)

kortkrediter

överbryggningslån vid bostadsköp

lån av privatpersoner

Lån som uppfyller kraven på säkerhet, och därför inte får höjd skatt är dessa:

bostad, fritidsfastighet, tomt och tomträtt

fordon

båt, skepp, luftfartyg

värdepapper

