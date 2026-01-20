Den gångna veckan har bjudit på tvära kast. Från drömmen om ett liv i solen till oron för vad som faktiskt händer med dina pengar om nätbanken skulle gå i konkurs.
Sänk lönen, flytta utomlands – och köp en ruskigt billig bostad
Här är länderna som betalar för att du ska flytta dit
Att flytta utomlands är sällan billigt. Nu lockar dock allt fler länder och regioner med kontantbidrag, bostadsstöd och ekonomiska incitament för att få nya invånare. Småstäder och landsbygdsområden tappar invånare, skolor hotas av nedläggning och arbetskraften blir allt äldre. I stället för att se sina samhällen långsamt monteras ned väljer vissa regeringar och kommuner att …
Pensionssparandet dödförklaras – och pensionen blev bättre än väntat
Veckan har bjudit på framtidsvisioner som sätter dagens pensionslogik på spel. Men också en positiv nyhet: pensionen blir för många bättre än väntat. Från Elon Musks profetior om ett samhälle utan arbete till löneväxling, fondavgifter och en oväntat positiv syn på livet som pensionär. Snart lägger vi ännu en intensiv pensionsvecka till handlingarna. Nedan sammanfattar …
Betalkortet försvinner – och svenskar tvingas ut i jobb
Den gångna veckan har bjudit på allt från planer på att skrota betalkorten till kontroversiella utspel om pensioner, basinkomst och arbete. Veckan har präglats av både stora framtidsfrågor liksom konkreta plånboksfrågor. Världens rikaste menar att det snart är onödigt att spara till pensionen, betalsystemen förändras och svenskarna? Ja, de ska tvingas ut i jobb. Nedan …
Spaniens billigaste bostäder avslöjade – se listan
Drömmen om ett hus i Spanien behöver inte innebära miljonbelopp. Tvärtom. En ny sammanställning visar att det fortfarande finns spanska orter där bostadspriserna är (mycket) lägre än genomsnittet. Bjurfors Spanienindex kartlägger prisutvecklingen i svenskarnas favoritområden. Under 2025 ökade priserna i indexets 13 regioner med i snitt 14,2 procent. “Priserna i dessa områden har klättrat stadigt …
Män lider mest av att pendla
Det är skillnad på män och kvinnor. Det är ingen nyhet. Den handlar i stället om hur olika distansarbete och pendling påverkar oss. Det är den stora australiska Hilda-undersökningen som nu levererar resultat. Hilda, en förkortning för The Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey, är en hushållsbaserad undersökning om ekonomiskt och personligt välbefinnande, …
Varje vecka sammanfattar Dagens PS den senaste veckans mest lästa privatekonomiska nyheter.
Den här gången handlar det om 11-kronorshus, att sänka lönen för att höja pensionen, rusande bostadspriser – och vad som händer med dina pengar om Avanza går i konkurs.
Det händer med dina pengar om Avanza går i konkurs
En pensionär med miljonbelopp på börsen ställde i veckan en fråga: vad händer egentligen om nätbanken man använder går omkull?
Svaret är till viss del lugnande. Aktier och fonder omfattas inte av insättningsgarantin, men de ägs heller inte av banken. Avanza är mellanhand, inte ägare. Så länge regelverket följs ska kundernas värdepapper hållas åtskilda från bankens egna tillgångar och kunna flyttas till en annan aktör vid en konkurs.
Problemen uppstår först om det skett slarv eller brottslighet. Då träder det statliga investerarskyddet in – men med ett tak på 250 000 kronor. Ett skyddsnät, snarare än en garanti.
Läs mer här: Det händer med dina pengar om Avanza går i konkurs. Dagens PS
Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …
Länderna som betalar för att du ska flytta dit
Annat som väckte uppmärksamhet i veckan är länder och deras ekonomiska incitament.
Att flytta utomlands är ju nämligen dyrt. Men det behöver inte vara SÅ dyrt. Allt fler länder och regioner erbjuder nu kontantbidrag, bostadsstöd och andra ekonomiska incitament för att locka nya invånare.
Bakgrunden är densamma på många håll: avfolkning, åldrande befolkning och tomma hus. I exempelvis Chile riktas stöden till entreprenörer, i Japan till glesbygdsflytt och i delar av Italien och Spanien till familjer och distansarbetare.
Men bidragen täcker sällan hela kostnaden. Krav på långvarigt boende, renoveringar och ibland även skattekonsekvenser gör att erbjudandena passar bäst för den som redan har ekonomisk stabilitet.
Läs vidare: Här är länderna som betalar för att du ska flytta dit. Dagens PS
Här kan du köpa hus för 11 kronor under 2026
På samma tema har drömmen om ett billigt hus i Italien levt vidare även denna vecka.
Under 2026 fortsätter flera kommuner att sälja hus för en euro, motsvarande drygt 11 kronor.
Från alpbyar i norr till samhällen på Sicilien och Sardinien i söder är målet detsamma: att rädda övergivna hus och ge nytt liv åt döende byar.
Men prislappen är delvis vilseledande. Köparen måste nästan alltid lova att renovera inom en viss tid, ofta med höga kostnader och ibland krav på ekonomiska garantier.
Lockande – men sällan ett gratisboende.
Mer om detta: Listan: Här kan du köpa hus för 11 kronor 2026. Dagens PS
Spanien: Priserna rusar i svenskarnas favoritområden
Samtidigt har den spanska bostadsmarknaden gått in i 2026 med högt tempo. Enligt Bjurfors Spanienindex steg priserna i snitt med 14,2 procent under 2025, med ännu högre uppgångar i Valencia, Murcia och Alicante.
Bakom utvecklingen ligger bland annat bostadsbrist. Spanien bygger för få nya bostäder samtidigt som efterfrågan, inte minst från utländska köpare, fortsätter att öka. I vissa regioner står internationella köpare för upp till 40 procent av affärerna.
Prognosen inför 2026 pekar mot ett lugnare tempo, men ingen nedgång. För svenskar som drömmer om ett boende i solen ser det snarare ut att bli dyrare att vänta.
Läs vidare här: Spanien: Priserna rusar i svenskarnas favoritområden. Dagens PS
Sänk lönen och höj pensionen – smart drag eller dyr fälla?
Vi avslutar veckan med pension.
Att sänka sin lön kan förvisso låta som en tveksam pensionsstrategi. Men faktum är att löneväxling kan ge ett rejält tillskott till tjänstepensionen. Eftersom avsättningen görs från bruttolönen blir upplägget skattemässigt fördelaktigt – särskilt för höginkomsttagare.
Dessutom sparar arbetsgivaren på lägre arbetsgivaravgifter, en vinst som ibland delas med den anställde.
Men knepet har fallgropar. Den som tjänar under brytpunkten för statlig skatt riskerar att förlora på affären och samtidigt få lägre avsättning till den allmänna pensionen.
Pengarna låses dessutom in till pensionen, vilket gör flexibiliteten sämre än vid eget sparande. Ett smart drag för vissa – men långt ifrån alla.
Läs mer: Sänk lönen och höj pensionen – smart drag eller dyr fälla? Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
