Sänk lönen, flytta utomlands – och köp en ruskigt billig bostad  

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

I en tid av stigande energipriser, ökade hållbarhetskrav och hårdare konkurrens tvingas företag och fastighetsägare se över varje del av sin kostnadsstruktur. Fokus ligger ofta på elavtal, räntor och effektivisering av lokaler men en avgörande faktor hamnar ofta i skymundan: ventilationen. I Stockholm, där en stor del av näringslivet är koncentrerat till kontor, handelslokaler och …

Private equity har historiskt setts som något enbart för stora institutionella investerare. Genom Carnegie Listed Private Equity öppnas dörren även för privata sparare att ta del av denna typ av investeringar. Fondförvaltaren Emanuel Furubo berättar om fonden, som sedan start har haft en genomsnittlig avkastning på 13 procent per år, och vad du bör tänka …

Nu kan du som läser Dagens PS Perfect Weekend följa med vår redaktör Viggo Cavling på en specialgjord weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – roliga kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf Flyg & Buss. Viggos weekendresa till Köpenhamn är skapad …

I dagens moderna era så har sport och sändningsrättigheter blivit ett hett omdebatterat ämne. Intresset för sport växer, summorna stiger och rättigheterna har kommit att bli en av de primära drivkrafterna bakom industrin. Men vad menas egentligen med sändningsrättigheter? Att inneha rättigheter är vad som ger mediebolag rätt och möjligheten att sända matcher och event …

Länderna som betalar för att du ska flytta dit

ANNONS

Annat som väckte uppmärksamhet i veckan är länder och deras ekonomiska incitament.

Att flytta utomlands är ju nämligen dyrt. Men det behöver inte vara SÅ dyrt. Allt fler länder och regioner erbjuder nu kontantbidrag, bostadsstöd och andra ekonomiska incitament för att locka nya invånare.

Bakgrunden är densamma på många håll: avfolkning, åldrande befolkning och tomma hus. I exempelvis Chile riktas stöden till entreprenörer, i Japan till glesbygdsflytt och i delar av Italien och Spanien till familjer och distansarbetare.

Men bidragen täcker sällan hela kostnaden. Krav på långvarigt boende, renoveringar och ibland även skattekonsekvenser gör att erbjudandena passar bäst för den som redan har ekonomisk stabilitet.

Läs vidare: Här är länderna som betalar för att du ska flytta dit. Dagens PS

I en medeltida stad i Toscana betalar kommunen halva hyran (Foto: Unsplash)

Här kan du köpa hus för 11 kronor under 2026

På samma tema har drömmen om ett billigt hus i Italien levt vidare även denna vecka.

Under 2026 fortsätter flera kommuner att sälja hus för en euro, motsvarande drygt 11 kronor.

ANNONS

Från alpbyar i norr till samhällen på Sicilien och Sardinien i söder är målet detsamma: att rädda övergivna hus och ge nytt liv åt döende byar.

Men prislappen är delvis vilseledande. Köparen måste nästan alltid lova att renovera inom en viss tid, ofta med höga kostnader och ibland krav på ekonomiska garantier.

Lockande – men sällan ett gratisboende.

Mer om detta: Listan: Här kan du köpa hus för 11 kronor 2026. Dagens PS

Spanien: Priserna rusar i svenskarnas favoritområden

Samtidigt har den spanska bostadsmarknaden gått in i 2026 med högt tempo. Enligt Bjurfors Spanienindex steg priserna i snitt med 14,2 procent under 2025, med ännu högre uppgångar i Valencia, Murcia och Alicante.

Bakom utvecklingen ligger bland annat bostadsbrist. Spanien bygger för få nya bostäder samtidigt som efterfrågan, inte minst från utländska köpare, fortsätter att öka. I vissa regioner står internationella köpare för upp till 40 procent av affärerna.

Prognosen inför 2026 pekar mot ett lugnare tempo, men ingen nedgång. För svenskar som drömmer om ett boende i solen ser det snarare ut att bli dyrare att vänta.

Läs vidare här: Spanien: Priserna rusar i svenskarnas favoritområden. Dagens PS

ANNONS

Sänk lönen och höj pensionen – smart drag eller dyr fälla?

Vi avslutar veckan med pension.

Att sänka sin lön kan förvisso låta som en tveksam pensionsstrategi. Men faktum är att löneväxling kan ge ett rejält tillskott till tjänstepensionen. Eftersom avsättningen görs från bruttolönen blir upplägget skattemässigt fördelaktigt – särskilt för höginkomsttagare.

Dessutom sparar arbetsgivaren på lägre arbetsgivaravgifter, en vinst som ibland delas med den anställde.

Men knepet har fallgropar. Den som tjänar under brytpunkten för statlig skatt riskerar att förlora på affären och samtidigt få lägre avsättning till den allmänna pensionen.

Pengarna låses dessutom in till pensionen, vilket gör flexibiliteten sämre än vid eget sparande. Ett smart drag för vissa – men långt ifrån alla.

Läs mer: Sänk lönen och höj pensionen – smart drag eller dyr fälla? Dagens PS