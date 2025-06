Statsministern rasade – då tvingades bankerna agera 

Säkerhet

Svenskar luras på miljoner – FI kräver skärpta lagar

Bedrägerier via betaltjänster har förvisso minskat något. De ligger dock fortfarande kvar på hisnande nivåer. “Vi är inte nöjda”, säger Finansinspektionen. Under andra halvåret 2024 försvann 806 miljoner kronor i bedrägerier via betaltjänster, enligt ny statistik från Finansinspektionen (FI). Det är en viss minskning jämfört med halvåret innan, då bedragarna kom över 899 miljoner kronor. …