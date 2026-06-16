Regeringens beslut möter hårt motstånd – varannan svensk kritisk 

Även lägre elkostnader genom sänkt elskatt och elstöd får ett brett stöd, 65 procent är för.

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Varannan är emot

Vissa beslut möter dock motstånd, då särskilt beskedet om att låta barnbidraget ligga kvar på dagens nivå istället för att höja det.

50 procent är emot beslutet. Bara 28 procent är för.

Även när frågan gäller den egna ekonomin är betyget svagt. Bara 15 procent tycker att beslutet är bra för privatekonomin medan 30 procent tycker att det är dåligt.

”Ett barnbidrag som ligger stilla blir i praktiken mindre värt när priserna stiger. Det gör frågan särskilt känslig för barnfamiljer med små marginaler”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Senast i fjol konstaterade PS att barnbidraget, som andel av en barnfamiljs kostnader, är det lägsta på 50 år.