Sänkt matmoms, lägre elkostnader och skattesänkningar får tummen upp av svenska folket. Men alla beslut får inte samma varma mottagande.
Regeringens beslut möter hårt motstånd – varannan svensk kritisk
När svenskarna får betygsätta regeringens ekonomiska reformer är det tydligt vad som går hem.
Tillfälligt sänkt matmoms får starkast stöd. 67 procent är för reformen, enligt en ny undersökning som Verian gjort på uppdrag av Länsförsäkringar.
Även lägre elkostnader genom sänkt elskatt och elstöd får ett brett stöd, 65 procent är för.
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Varannan är emot
Vissa beslut möter dock motstånd, då särskilt beskedet om att låta barnbidraget ligga kvar på dagens nivå istället för att höja det.
50 procent är emot beslutet. Bara 28 procent är för.
Även när frågan gäller den egna ekonomin är betyget svagt. Bara 15 procent tycker att beslutet är bra för privatekonomin medan 30 procent tycker att det är dåligt.
”Ett barnbidrag som ligger stilla blir i praktiken mindre värt när priserna stiger. Det gör frågan särskilt känslig för barnfamiljer med små marginaler”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.
Senast i fjol konstaterade PS att barnbidraget, som andel av en barnfamiljs kostnader, är det lägsta på 50 år.
Även drivmedel delar svenskarna
Frågan om billigare bensin och diesel delar också svenskarna.
43 procent är för regeringens beslut att sänka reduktionsplikten och drivmedelsskatten, medan 45 procent är emot. För den egna ekonomin ser fler positivt på reformen, men när frågan gäller Sveriges ekonomi är bilden en annan: 42 procent tycker att den är dålig.
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Matmomsen i topp
Ovanstående kan jämföras med matmomsen.
När svenskarna bedömer den tillfälligt sänkta matmomsen tycker en stor majoritet, 69 procent, att reformen är bra för den egna ekonomin. Bara 8 procent tycker att den är dålig.
Stödet är dessutom brett mellan olika inkomstgrupper.
Bland personer med inkomster under 25 000 kronor i månaden tycker 66 procent att sänkt matmoms är bra för den egna ekonomin. Bland dem som tjänar 50 000 kronor eller mer är andelen 71 procent.
”Matmomsen träffar en kostnad som alla hushåll har och som många upplever har blivit betydligt tyngre de senaste åren. Det gör reformen både konkret och bred”, konstaterar Stefan Westerberg.
Så bör regeringen prioritera framåt
När svenskarna får svara på vad regeringen främst bör prioritera framåt hamnar välfärden högst. 52 procent vill se större satsningar på vård, skola och omsorg. Därefter kommer åtgärder som stärker jobb, företagande och tillväxt, med 38 procent.
”Min bild är att undersökningen fångar en viktig väljarlogik inför valet 2026. Allmänheten ger tydligt stöd till flera reformer som stärker hushållens vardagsekonomi, men stödet är inte ett blankt ja till all ekonomisk politik. Väljarna uppskattar mer kvar i plånboken, men vill också se hur den egna ekonomin hänger ihop med Sveriges ekonomi, välfärd, jobb och tillväxt framåt”, avslutar Westerberg.
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