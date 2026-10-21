Spotify höjer priset för tre av fyra abonnemang från och med nästa faktura. Samtidigt läggs massvis med energi på att rensa bort AI-slop från lyssnarnas rekommendationer. Vi går igenom hur mycket dyrare ditt abonnemang blir i november.
Spotify: Rensar 50 miljoner AI-låtar och höjer ditt pris
De nya priserna syns på Spotifys svenska webbplats den 20 oktober, samma dag som bolaget redovisade att det i år har plockat ut över 50 miljoner låtar klassade som AI-skräp eller spam från lyssnarnas rekommendationer.
- Premium Individual från 129 till 149 kronor per månad.
- Premium Duo går från 189 till 199 kronor.
- Family från 219 till 249 kronor.
- Student ligger kvar på 70 kronor.
I ett mejl till kunder med Premium Duo, som Dagens PS har tagit del av, skriver Spotify att priset stiger från 189 till 199 kronor i månaden från faktureringsdagen i november. Kunder som inte vill betala det nya priset kan säga upp abonnemanget via sin kontosida, enligt mejlet.
Befintliga kunder får ett mejl och därefter en månads uppskov, då de kan säga upp abonnemanget innan det nya priset börjar gälla, enligt Spotifys supportsida.
Så mycket motsvarar höjningen
Höjningen av Individual motsvarar 15,5 procent, eller 240 kronor mer om året. Family blir 13,7 procent dyrare och 360 kronor mer om året, och Duo blir 5,3 procent dyrare, och 120 kronor mer om året.
Inflationstakten enligt KPI var 1,1 procent i september, enligt SCB. Sedan februari 2021 har priset för Individual stigit från 109 till 149 kronor, en ökning med 37 procent. Tjänsten har idag 300 miljoner betalande prenumeranter, enligt bolaget.
Vad höjningen beror på i Sverige
Spotify skriver i mejlet till kunderna, enligt TT att:
Förändringen innebär att vi kan investera mer i Premium.
På supportsidan motiverar bolaget prisändringar med att det vill kunna fortsätta utveckla tjänsten när marknadsförhållandena förändras. Något särskilt skäl för just den svenska höjningen har Spotify inte gett, enligt Swedroid.
I andra kvartalet, före den svenska höjningen, steg Spotifys intäkt per betalande användare med 7 procent till 4,89 euro i månaden. Den främsta förklaringen var höjda priser, enligt kvartalsrapporten till den amerikanska börsmyndigheten SEC. I rapporten skriver bolaget att det med jämna mellanrum justerar priserna efter värdet av tjänsten.
Kostnaderna för Premium ökade under samma kvartal med 12 procent. Det beror främst på att musikroyaltyn växte med intäkterna och att ljudbokslicenser och bolagets partnerprogram för poddar blev dyrare.
50 miljoner låtar ut ur rekommendationerna
I ett blogginlägg den 20 oktober redovisade Spotify att bolaget i år har plockat ut över 50 miljoner låtar klassade som AI-skräp eller spam ur rekommendationerna. Det är utöver de över 75 miljoner spamlåtar som har raderats helt för allvarliga eller upprepade regelbrott, enligt Music Business Worldwide.
Spotify analyserade de låtar som lyssnarna hoppade över, ignorerade eller sa att de inte ville höra. Bolaget såg då att de genomgående var klassade som skräp eller spam. Låtar som med hög sannolikhet är AI-genererade löper tio gånger större risk än andra att hamna under gränsen på 1 000 strömningar som krävs för att ge royalty, skriver bolaget.
Spotify presenterar sitt tredje kvartal torsdagen den 22 oktober före börsöppningen, enligt bolagets pressmeddelande.
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