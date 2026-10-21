Spotify: Rensar 50 miljoner AI-låtar och höjer ditt pris

Premium Individual från 129 till 149 kronor per månad.

Premium Duo går från 189 till 199 kronor.

Family från 219 till 249 kronor.

Student ligger kvar på 70 kronor.



I ett mejl till kunder med Premium Duo, som Dagens PS har tagit del av, skriver Spotify att priset stiger från 189 till 199 kronor i månaden från faktureringsdagen i november. Kunder som inte vill betala det nya priset kan säga upp abonnemanget via sin kontosida, enligt mejlet.

Befintliga kunder får ett mejl och därefter en månads uppskov, då de kan säga upp abonnemanget innan det nya priset börjar gälla, enligt Spotifys supportsida.

Så mycket motsvarar höjningen

Höjningen av Individual motsvarar 15,5 procent, eller 240 kronor mer om året. Family blir 13,7 procent dyrare och 360 kronor mer om året, och Duo blir 5,3 procent dyrare, och 120 kronor mer om året.

Inflationstakten enligt KPI var 1,1 procent i september, enligt SCB. Sedan februari 2021 har priset för Individual stigit från 109 till 149 kronor, en ökning med 37 procent. Tjänsten har idag 300 miljoner betalande prenumeranter, enligt bolaget.