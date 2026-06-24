Ny rapport: Därför kan 400 000 svenskar inte lämna sin relation

Det visar en ny rapport från Nordax Bank.

Rapporten, som bygger på en Sifo-undersökning, kartlägger hur kärlek, ekonomi och boende hänger ihop i svenska parrelationer.

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”Inte alltid rättvist”

Enligt rapporten upplever 80 procent av de svarande att fördelningen av det ekonomiska ansvaret i relationen är rättvis. Samtidigt uppger 53 procent att ekonomisk rättvisa handlar mer om hur det känns än om hur pengarna faktiskt fördelas.

Problemet är att ekonomi och boende sällan tar hänsyn till känslor. När en relation tar slut är det inte upplevelsen av rättvisa som avgör vem som kan gå vidare, utan sådant som inkomst, sparande, bolån och möjligheten att hitta en ny bostad.

”Att ekonomisk rättvisa handlar om känsla är på många sätt fint. Relationer är inget Excelark. Men det som känns rättvist i stunden är inte alltid rättvist på lång sikt”, konstaterar Linda Werdi, bolåneexpert på Nordax Bank.

”Skillnader i ansvar och förutsättningar i relation till ekonomi syns sällan i vardagen, men de blir tydliga när livet förändras, vid en separation eller när ekonomin sätts på prov. Och det är precis då den ekonomiska rättvisan spelar störst roll”, tillägger hon.

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