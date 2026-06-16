Nu får Allra-spararna sina pengar – till slut

Cirka 130 000 drabbade sparare och pensionärer får nu dela på cirka 130 miljoner kronor som 2023 säkrades i en uppgörelse med den schweiziska storbanken UBS.

I december 2023 lovade Pensionsmyndigheten att spararna i Allra-härvan ska kompenseras. Nu, efter drygt två och ett halvt år, får de sina pengar.

Det är ju ganska långsamma processer i alla de här förlikningarna och arbetet som vi gör för att få tillbaka pengarna, säger Anna Pettersson Westerberg, myndighetens chef, till Dagens industri.