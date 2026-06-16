Cirka 130 000 drabbade sparare och pensionärer får nu dela på cirka 130 miljoner kronor som 2023 säkrades i en uppgörelse med den schweiziska storbanken UBS.
Nu får Allra-spararna sina pengar – till slut
I december 2023 lovade Pensionsmyndigheten att spararna i Allra-härvan ska kompenseras. Nu, efter drygt två och ett halvt år, får de sina pengar.
Det är ju ganska långsamma processer i alla de här förlikningarna och arbetet som vi gör för att få tillbaka pengarna, säger Anna Pettersson Westerberg, myndighetens chef, till Dagens industri.
Cirka 130 000 drabbade sparare och pensionärer får nu dela på cirka 130 miljoner kronor som 2023 säkrades i en uppgörelse med den schweiziska storbanken UBS.
De som får pengar är de som hade innehav i fonderna Allra Strategi Lagom, Allra Strategi Modig, Prognosia Galaxy och Prognosia Supernova mellan den 13 februari 2015 och 25 januari 2017.
Sedan tidigare har före detta Allra-sparare fått tillbaka 143 miljoner kronor från Pensionsmyndigheten.