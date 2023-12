När pengar förstör förhållandet

Ordet pengar skapar känslor. Både positiva och negativa sådana. Faktum är att människor ser väldigt olika på sina förhållanden till just pengar, och ibland kan det skapa konflikter. Pengar förstör förhållanden och anses vara en ledande orsak till att äktenskap inte håller i längden.

Pengar förstör förhållanden

För par som har samma tankar kring pengar brukar det flyta på ganska obehindrat, men när en slösare träffar en sparare kan det slå gnistor i förhållandet.

Det amerikanska paret Alisa och Jesse har varit gifta i tio år, och har varit med i podcasten “I Will Teach You to be Rich” tillsammans.

Ramit Sethi, som startade podcasten, insåg vad grundproblemet var för Alisa och Jesse.

“Ni ser väldigt olika på pengar”, sa han till paret.