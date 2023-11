Proffs på komplimanger – här är tipsen

Företag

Skatteskulder från coronapandemin för 45 miljarder

Så många som 23 000 företag har fortsatta skulder till Skatteverket som de dragit på sig under coronapandemin. Miljarder kronor som nu ska drivas in. Enligt Ekonomiekot har 23 000 företag fortfarande skatteskulder för ej inbetalda skatter som de fick undantag från under covidpandemin. Sammanlagt rör det sig om 45 miljarder kronor, enligt Sveriges Radio. …