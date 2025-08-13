Nya drömjobben: Präst, bonde och militär

När UHR, Universitets- och högskolerådet, summerar antagningarna till högskoleutbildning i höst, konstaterar man att 317 000 elever antagits, en minskning med 7 000 eller drygt två procent jämfört med hösten 2024.

”Antalet behöriga sökande ökar och fler 20–24-åringar blir antagna nu i höst, säger Robin Johansson, enhetschef vid UHR.

”Övriga åldersgrupper minskar och det är färre antagna för alla andra indelningar jämfört med i höstas. Vad dessa nedgångar kan bero på har vi ännu inte hunnit analysera”, konstaterar han.

12 av 39 tar in fler elever

12 av 39 universitet och högskolor ökar ändå antalet antagna elever och mest i procent ökar Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.

Plus 38,3 procent i antagna elever är en imponerande utveckling, även om antalet antagna elever i absoluta tal stannar vid 260.

Johannelund är en fristående högskola, ursprungligen med Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS som huvudman, men sedan 2022 en egen organisation i aktiebolagsformat som utbildar teologer och präster.

