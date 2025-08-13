Dagens PS
Nya drömjobben: Präst, bonde och militär

Militär, präst och bonde yrken som lockar
Försvaret lockar fler när den militära upprustningen tilltar. Försvarshögskolan i Stockholm tar in 9,5 procent fler elever i höst. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Antalet antagna till högskolor i höst sjunker något. Men 317 000 antas och nu vill fler bli bönder, präster eller jobba i försvaret.

När UHR, Universitets- och högskolerådet, summerar antagningarna till högskoleutbildning i höst, konstaterar man att 317 000 elever antagits, en minskning med 7 000 eller drygt två procent jämfört med hösten 2024.

”Antalet behöriga sökande ökar och fler 20–24-åringar blir antagna nu i höst, säger Robin Johansson, enhetschef vid UHR.

”Övriga åldersgrupper minskar och det är färre antagna för alla andra indelningar jämfört med i höstas.  Vad dessa nedgångar kan bero på har vi ännu inte hunnit analysera”, konstaterar han.

12 av 39 tar in fler elever

12 av 39 universitet och högskolor ökar ändå antalet antagna elever och mest i procent ökar Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.

Plus 38,3 procent i antagna elever är en imponerande utveckling, även om antalet antagna elever i absoluta tal stannar vid 260.

Johannelund är en fristående högskola, ursprungligen med Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS som huvudman, men sedan 2022 en egen organisation i aktiebolagsformat som utbildar teologer och präster.

Endast sex procent av lantbrukarna inom EU är under 35 år. Nu ökar intresset för att utbilda sig för yrken inom skogs- och lantbruk. (Foto: Terje Bendiksby/NTB-TT)
Försvaret lockar fler

Luleå tekniska universitet ökar antalet antagna elever med 16,0 procent och världsläget avspeglas även i att Försvarshögskolan i Stockholm tar in 955 elever, ett plus på 9,5 procent jämfört med förra hösten.

Ökar gör även SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med 6 324 antagna elever vid sina fyra campus, en ökning med 7,2 procent.   

Ser man till SLU:s grundutbildningar har antalet antagna ökat med 14 procent i år, påpekar Pär Forslund, prorektor vid SLU.

”När det gäller masterutbildningar har vi minskat något, men totalt sett har vi ändå 7,2 procent fler antagna studenter än i fjol”, avslutar Pär Forslund.

Skog och djur mest attraktivt

Skogsutbildningarna lockar fler men det gör även lantmästar- och landskapsingenjörs-inriktningarna.

Dessutom fortsätter djurutbildningarna att locka många sökande, påpekar Forslund.

”Det här är väldigt glädjande”, säger Pär Forslund. ”Vi har satsat mycket på att synliggöra våra utbildningar, inte minst genom personliga möten med presumtiva studenter”.

Högst söktryck av SLU:s grundutbildningar har de program som utbildar veterinärer och djursjukskötare.

Behövs många nya lantbrukare

Det syns även en svag ökning av sökande till de olika agronomprogrammen. En stark ökning har lantmästarprogrammet med 25 procent fler sökande i år.

Det anses glädjande inte minst ur ett EU-perspektiv. Endast 6 procent av lantbrukarna i Europa är yngre än 35 år.

Det innebär att en stor mängd generationsskiften är aktuella eller akuta på gårdar i Europa men i många fall utan arvtagare. Det anses därför avgörande att fler unga väljer att utbilda sig inom agronomi och lantbruk.

Fakta/De har antagit fler studenter i år

Johannelunds teologiska högskola 260 antagna (+38,3 procent)

Luleå tekniska universitet 15 357 (16,0)

Högskolan i Gävle 15 670 (11,4)

Försvarshögskolan Stockholm 955 (9,5)

Sophiahemmet högskola 180 (9,1)

Umeå universitet 38 009 (7,3)

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 6 324 (7,2)

Enskilda högskolan Stockholm 755 (5,9)

Mälardalens universitet 16 388 (4,5)

Stockholms universitet 37 321 (2,5)

Marie Cederschiöld högskola 334 (1,8)

Högskolan Dalarna 15 975 (1,2)

(Källa: Universitets- och högskolerådet)

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

