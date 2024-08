Höjd gräns för inkomstskatt – vad händer nu?

“Det här är ju inte något konstigt, utan det vi gjorde förra året, med en väldigt brutalt hög inflation, och där brytpunkten skrevs upp så mycket, så valde vi att se till att alla fick en skattesänkning”, säger Elisabeth Svantesson till Sveriges Radio. Hon fortsätter:

“Men det var tillfälligt, det var ett speciellt år, hög inflation och hög uppräkning”.

Men vad innebär allt det här egentligen?

Vad är den statliga inkomstskatten?

Den statliga inkomstskatten är en skatt som betalas av de personer som tjänar över en viss inkomstnivå, eller brytpunkt, som det ju också kallas.

Skatten ligger på 20 procent och tas ut på den del av inkomsten som överstiger denna brytpunkt.

För inkomståret 2024 är brytpunkten 51 275 kronor per månad, eller 615 300 kronor per år, för personer under 66 år.

För de som är 66 år eller äldre är brytpunkten något högre vilket beror på ett högre grundavdrag.