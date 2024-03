Fler tror på stigande bostadspriser

SEB har nu levererat sin boprisindikator för mars. Grunden i den är en undersökning Demoskop gör på uppdrag av SEB månatligen.

I det nu aktuella fallet har cirka 1 000 personer svarat under perioden 27 februari till 5 mars. Tendensen är tydlig. Boprisindikatorn ökar med 7 enheter från förra månaden – från plus 25 till plus 32.

På regional nivå ligger indikatorn på plus 18-38 enheter.

Räntan sjunker

När det gäller de svarandes tro kring styrräntan tror man i dag att den sjunker 0,06 procentenheter på ett år, till 3,71 procent.

Något fler, 6 procent av de svarande, säger nu att de planerar att binda sina rörliga bolåneräntor. Att bostadspriserna kommer att stiga är en åsikt som breder ut sig.

Nu tror 48 procent hos SEB att så kommer att ske, 3 procentenheter fler än för en månad sedan.