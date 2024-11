Storm på storbank: 1 300 ilskna kommentarer – på intranätet

Bostad

Förbryllande pris på el: "Noll kronor här, skyhögt där"

Samtidigt som priset på el faller under noll kronor per kilowattimme i södra Norrland skjuter priset i taket i hela södra Sverige. När kylan biter sig fast i de svenska breddgraderna tenderar priset på el att söka sig uppåt. Det har varit ett stort problem under åren sedan Putin inledde sitt anfallskrig mot Ukraina, då …