Bakvänt: Usla jobbsiffrorna goda nyheter för alla med bolån

Men det är inte bara mörker. Den inbromsande arbetsmarknaden och löneökningarna kan innebära att Federal Reserves höjningar av styrräntan har haft väntad och önskad effekt, en avkylning av ekonomin, och därför kan man tro att Fed nu inte höjer räntan något mer.

Det skriver Bloomberg.

De med bolån kan pusta ut

“Uppdraget slutfört” säger chefsekonomen Jay Bryson på Wells Fargo & Co till Bloomberg, och fortsätter:

Om du är en tjänsteman på centralbankens marknadsavdelning så är det här vad du hoppades på att få se. Det här är väldigt goda nyheter på Fed”, säger han.

