Varnar för Trump-effekt på räntorna

Bostad

Rivstart på förväntan på bopriserna

“Året inleds med ett rejält uppsving i boprisförväntningarna och når nu den högsta nivån sedan våren 2022”, säger SEB:s privatekonom. Bankens boprisindikator ökar med hela 15 enheter i januari, från plus 4 till plus 19. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 10 och plus 31 enheter. Andelen hushåll som tror på stigande priser det …