Hög aktivitet på svensk bostadsmarknad – men stabilitet saknas

Enligt Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, brukar aktiviteten på marknaden halveras från midsommar till en bit in i augusti, skriver Privata Affärer.

Men så ser det inte ut i år.

Istället har en ökning med cirka 20 procent som började under maj månad att hålla i sig under sommaren och en bit in på hösten.

Skulle det sedan komma signaler om ytterligare räntesänkningar från Riksbanken kan bostadsmarknaden ha en fortsatt hög aktivitet året ut.

Rekordstort utbud

I år har det sålts 67 000 bostäder hittills.

Det är 13 procent mer än motsvarande period förra året. Men på samma gång som aktiviteten är hög påverkas marknaden av att ovanligt många objekt ligger ute till försäljning. Anledningen är många ägare sköt fram försäljningen under pandemin, och när den var över steg boräntor och inflation samtidigt som bostadspriserna backade.

Det är först nu många har tyckt det är läge att sälja.

I dagsläget är det totala utbudet på Hemnet nästan 59 000 bostäder. Om man jämför med hur det såg ut vid samma tid på året under perioden 2015 till 2022 var antalet objekt mellan 25 000 och 35 000.