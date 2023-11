Hetast på Hemnet: Charmigt torp i rött tegel

Privatekonomi

SEB: Kluven syn på bostadspriserna

“Det ett dött lopp mellan de hushåll som tror på stigande och sjunkande bostadspriser”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández. Han tillägger att det vittnar om hur tudelad den svenska bostadsmarknaden är just nu. I november minskar bankens boprisindikator med 4 enheter, från plus 4 till 0. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 10 och …