Bedrägerier mot äldre ökar snabbt

Ökning även i Sverige

Denna ökning sker även i Sverige, enligt SvD.

Många av dessa brott sker via telefon eller internet, där bedragare utger sig för att vara myndighetspersoner eller olika företag.

Sprid information

Det är därför avgörande att äldre vuxna och deras anhöriga är medvetna om riskerna enligt polisen. Genom att sprida information och utbilda både äldre och deras familjer minskar risken att drabbas.

Fysisk vishing

Ett sätt som äldre drabbas i Sverige är genom så kallad fysisk vishing, där en bedragare ringer upp äldre och påstår att deras tillgångar är hotade för att komma åt personlig information och sedan besöker brottsoffret i bostaden för att hämta upp värdesakerna, enligt News 55.

Redan i somras låg antalet anmälda fall av fysisk vishing på nästan en fördubbling, jämfört med de anmälningar som gjordes förra året.

De oroväckande siffrorna har fortsatt under hösten där polisen får in allt fler anmälningar gällande just den äldre åldersgruppen i samhället.

Brottslingar använder AI

Numera används även AI i allt större utsträckning när brottslingarna ringer upp äldre med hjälp av AI, där rösterna ofta föreställer närståendes röster.

“Jag tror att det är många som går på det. Man vill ju sina barnbarn bäst, så då kanske man swishar tre, fyra tusen”, säger poliskommissarien Ola Severinsson.

