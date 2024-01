Akut brist: Nu är juicen snart slut

Världen

Nato mobiliserar: Sverige del i massiv militärövning

Sverige kommer delta i en stor militärövning under 2024. Det framgick under torsdagen sedan en Nato-topp uttalat sig. Enligt uppgift rör det sig om en massiv Nato-övning, som går under namnet “Steadfast Defender 2024”. En manöver som är tänkt att sätta press på Ryssland och innefattar 90 000 soldater från 30 olika länder. Dessa kommer …