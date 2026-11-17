Profilerna kan tas över av företag i alla länder där ChatGPT finns, alltså även i Sverige. De AI-agenter som kan svara kunder för företagens räkning, så kallade Business Agents, finns däremot till en början bara för vissa amerikanska e-handlare och onlinetjänster. Enligt OpenAI används ChatGPT av 1,2 miljarder människor varje vecka.

Hittills har bolag och byråer fått förlita sig på egna mätningar och verktyg från tredje part för att se hur de beskrivs i ChatGPT. Med Business Hub får företagen för första gången siffror direkt från OpenAI, även om de redovisas på en övergripande nivå.

Sedan augusti visas också annonser i ChatGPT i Sverige. Enligt OpenAI hålls de åtskilda från svaren och påverkar inte vad tjänsten rekommenderar.

Arbetet med att synas i AI-svaren har på kort tid vuxit till ett eget område inom digital marknadsföring. Här är Sveriges bästa på AI-sök inför 2027.

Topp 10 inom AI-sök inför 2027

1. Jorge Castro, founder av jorgecastro.ai

Grundare av jorgecastro.ai, en plattform för synlighet i Google och AI-tjänster. Var i år finalist i kategorin Best Use of AI på Global Search Awards.

2. Christian Rudolf, Topdog

Grundare av Topdog, en av de mer kända SEO-byråerna i Sverige. Byrån erbjuder GEO som en egen tjänst, och Rudolf har bland annat hållit webbinarier om hur e-handlare kan behålla trafiken när allt fler söker via AI.

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3. Katarina Dahlin

Arbetar med AI-söksynlighet och automatisering och skriver om hur språkmodellerna förändrar sökbeteendet.

4. Magnus Bråth, Brath

Grundare av Brath och en av de mest erfarna inom svensk sökmotoroptimering. Har på senare tid lyft att en förstaplats på Google inte längre garanterar att en e-handlare rekommenderas i AI-svaren.

5. Björn Bydén, Pineberry

Head of SEO på Pineberry, som uppger att efterfrågan på AI-sök är stor bland kunderna. Bydén menar att klassisk SEO och AI-sök har mycket gemensamt, men att många företag behöver anpassa sig.

6. William Hollingworth, Vercite.io

Har byggt Vercite.io, ett verktyg för att mäta hur synligt ett varumärke är i AI-söket.

7. Stella Wannberg, Pixel

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SEO-konsult på Pixel, en byrå som ofta nämns för strategisk och teknisk sökmotoroptimering.

8. Josef Borgström

Kombinerar SEO med AI-synlighet och har gjort sig känd för att förklara sökfrågor på ett begripligt sätt.

9. Ulrika Viberg

Senior SEO-specialist med inriktning på teknisk och internationell SEO.

10. Hasan Fransson, Raqs

Erfaren SEO-konsult som driver byrån Raqs. Blev känd för att Google under en period pekade ut honom som världens smartaste man, ett tydligt exempel på hur mycket som går att påverka i det sökmotorerna visar.