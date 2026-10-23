Hansa Biopharma meddelar att positiva Idefirix PAES-resultat har presenterats under sessionen High-Impact Clinical Trials vid ASN Kidney Week

Renée Aguiar-Lucander, vd för Hansa Biopharma, säger: ”Presentationen av PAES-studien under sessionen High-Impact Clinical Trials understryker den vetenskapliga och kliniska relevansen av dessa resultat och potentialen hos imlifidase att möta ett betydande medicinskt behov hos högsensitiserade patienter som väntar på en njurtransplantation. Vi är mycket uppmuntrade av det fortsatta intresset från transplantationsspecialister för den växande mängden kliniska data som stödjer användningen av imlifidase.”

Dr. Oriol Bestard, MD, PhD, vid Vall d'Hebron University Hospital, Barcelona, Spanien och prövare i studien, säger: ”Det framgångsrika slutförandet av PAES-studien ger viktiga kliniska belägg för en patientgrupp som fortfarande möter betydande utmaningar när det gäller att få tillgång till njurtransplantation. Dessa resultat stärker den kliniska evidensen för användningen av imlifidase för att möjliggöra transplantation hos högsensitiserade patienter med positiv korstest mot en avliden donator.”

ASN Kidney Week är en av världens ledande vetenskapliga kongresser inom nefrologi och transplantation, där forskare och kliniskt verksamma specialister samlas för att presentera de senaste framstegen inom njursjukdomar och transplantationsmedicin. Under sessionen High-Impact Clinical Trials presenteras särskilt utvalda studier som bedöms tillhöra de mest kliniskt relevanta och betydelsefulla forskningsresultaten vid kongressen.

Abstractet presenterades av Oriol Bestard MD PhD, Vall d'Hebron University Hospital, Barcelona, Spanien, som talesperson för prövarna i PAES-studien.

Sammanfattning av abstractet

Bakgrund

Imlifidase har ett villkorat marknadsgodkännande i Europa sedan 2020. PAES (NCT05369975) är en kontrollerad, icke-randomiserad, öppen effekt- och säkerhetsstudie efter godkännandet, utformad för att generera omfattande data till stöd för ett fullständigt marknadsgodkännande av imlifidase (Idefirix®) i Europa.

Metod

50 högsensitiserade patienter (HS) som erbjudits en njure med positivt korstest behandlades med imlifidase i enlighet med läkemedlets verkningsmekanism, att omvandla ett positivt korstest till ett negativt och därigenom möjliggöra transplantation. Samtliga patienter bedömdes ha mycket små möjligheter att genomgå transplantation inom befintliga fördelningssystem för donerade njurar, inklusive särskilda prioriteringsprogram för högsensitiserade patienter.

ANNONS

Studiens primära syfte var att utvärdera patientöverlevnad med fungerande transplantat ett år efter transplantation. Sekundära effektmått efter ett år omfattade njurfunktion mätt som eGFR, patientöverlevnad, transplantatöverlevnad, fördröjd transplantatfunktion (DGF), antikroppsmedierad avstötning (AMR) samt säkerhet.

Resultat

Patientöverlevnad med fungerande transplantat uppgick till 90 procent ett år efter transplantation hos patienter som genomgått desensitisering med imlifidase (n=50).

Transplantat- och patientöverlevnaden uppgick till 92 respektive 98 procent.

Genomsnittligt eGFR, beräknat enligt MDRD, uppgick till 51,04 ml/min/1,73 m² (n=45).

Fördröjd transplantatfunktion (DGF) observerades hos 40 procent av patienterna, med en medianduration på 14 dagar.

Antikroppsmedierad avstötning (AMR) förekom hos 56 procent av transplantationsmottagarna, men inget fall av transplantatförlust var kopplat till AMR.

Inga nya eller ytterligare säkerhetssignaler identifierades och ingen infusion med imlifidase behövde avbrytas på grund av infusionsrelaterade reaktioner.

Slutsats

Imlifidase möjliggör njurtransplantation hos desensitiserade patienter med god njurfunktion, mätt som eGFR, ett år efter transplantation. Imlifidase tolererades väl, med en säkerhetsprofil i linje med tidigare erfarenheter och utan några oväntade eller oacceptabla risker.

Mer information om studien finns på ClinicalTrials.gov: NCT05369975.

— SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET —

Kontaktpersoner för mer information:

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Adam Cutler, CFO

IR@hansabiopharma.com

Kerstin Falck, VP Global Corporate Affairs

media@hansabiopharma.com

Bakgrundsinformation

Om högsensitiserade patienter

Högsensitiserade patienter har förbildade antikroppar som kallas donatorspecifika antikroppar (DSA) med en bred reaktivitet mot humana leukocytantigen (HLA), vilket kan orsaka vävnadsskador och potentiellt avstötning av transplantat.1 Förekomsten av DSA innebär att högsensitiserade patienter tenderar att ha begränsad eller ingen tillgång till transplantation, eftersom det kan vara särskilt svårt att hitta ett kompatibelt donatororgan.2,3 Komplexiteten i deras immunologiska profil innebär att högsensitiserade patienter tillbringar längre tid än genomsnittet på väntelistorna för transplantationer, och det finns belägg för att en längre väntetid på en lämplig donator kan kopplas till en ökad risk att avlida.4,5 I USA och Europa utgör högsensitiserade patienter cirka 10–15 procent av alla patienter på väntelistorna för transplantationer.6,7

Om imlifidase

Imlifidase är villkorat godkänt i EU, Norge, Liechtenstein, Island och Storbritannien under varumärket Idefirix® för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna njurtransplantationspatienter med positiv korstestning (crossmatch) mot en tillgänglig avliden donator. Idefirix® är även godkänt i Australien, Israel och Schweiz.

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Om Idefirix® (imlifidase)

Imlifidase är ett unikt antikroppsklyvande enzym från Streptococcus pyogenes som specifikt inriktar sig på IgG-antikroppar (immunglobulin G) och förhindrar en IgG-medierad immunreaktion.8 Verkningsförloppet är snabbt och IgG-antikropparna klyvs och inaktiveras inom några timmar efter administreringen.

Imlifidase fick ett villkorat marknadstillstånd giltigt i hela Europeiska unionen den 25 augusti 2020 och marknadsförs under varumärket Idefirix för desensitiseringsbehandling av högsensitiserade vuxna njurtransplantationspatienter med positiv korsmatchning mot en tillgänglig avliden donator. Användningen av Idefirix bör reserveras för patienter som sannolikt inte kommer att transplanteras enligt det tillgängliga njurallokeringssystemet, inklusive prioriteringsprogram för högsensitiserade patienter.

Effektiviteten och säkerheten hos imlifidase som behandling före transplantation för att inaktivera IgG-antikroppar har studerats i fyra öppna, enarmade, kliniska fas 2-studier i EU och USA samt en randomiserad, kontrollerad fas 3-studie i USA .5,7,10-11 Hansa samlar nu in ytterligare kliniska bevis och kommer att tillhandahålla fler effektivitets- och säkerhetsdata baserade på en uppföljande observationsstudie och en uppföljande effektivitetsstudie efter godkännandet.

Fullständig produktinformation kan fås via produktresumén här.

Hansa Biopharma har exklusivt licensierat Idefirix till SERB Pharmaceuticals för transplantation i EU, Storbritannien, Schweiz, Norge, Liechtenstein, Island samt Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Licensavtalet trädde i kraft den 1 juli 2026.

I februari 2026 accepterade Food and Drug Administration (FDA) i USA ansökan om marknads­godkännande (Biologics License Application, BLA) för imlifidase och tilldelade ett måldatum enligt Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) till den 19 december 2026.

Om njursvikt

Njursjukdomar kan leda till njursvikt eller njursjukdom i terminalfas (ESRD, End-Stage Renal Disease), vilket innebär att en patients njurfunktion understiger 15 %.12 ESRD utgör en betydande sjukdomsbörda, och för närvarande lever nästan 2,5 miljoner patienter världen över med sjukdomen.12 En njurtransplantation är det bästa behandlingsalternativet för lämpliga ESRD-patienter, eftersom det ger en bättre överlevnadschans och livskvalitet jämfört med långvarig dialys. Det finns ungefär 170 000 njurpatienter på väntelistor för transplantation inom USA och i Europa.13

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Om Hansa Biopharma

Hansa Biopharma AB är ett banbrytande biofarmabolag i kommersiell fas som utvecklar och kommersialiserar nya immunmodulerande terapier för att transformera vården för patienter med akuta eller komplexa immunrelaterade sjukdomar. Hansas egenutvecklade plattformsteknologi baserad på IgG klyvande enzymer syftar till att adressera betydande otillfredsställda medicinska behov inom transplantation, genterapi och autoimmuna sjukdomar. Företagets portfölj omfattar imlifidase, en förstklassig enzymterapi som klyver immunoglobulin G (IgG)-antikroppar och som har visat sig möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter, samt HNSA-5487, en nästa generationens IgG-klyvande molekyl som kommer att utvecklas för Guillain Barrés syndrom (GBS). Hansa Biopharma är baserat i Lund och har verksamhet i Europa och USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamnet HNSA. Läs mer på www.hansabiopharma.com och följ oss på LinkedIn.

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